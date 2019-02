¿A qué se dedica María Pía Copello después de despedirse de 'Esto es guerra'? [VIDEOS]

A fines del 2018, María Pía Copello decidió dejar el reality ‘Esto es guerra’ porque prefirió pasar más tiempo con sus hijos y su esposo; sin embargo, a través de Instagram ha contando que sigue con proyecto que le da muchas satisfacciones y sobretodo la mantiene en contacto con su público.

Por lo que se ve en Instagram, la conductora de TV se dedica a su familia y actualmente vive en Miami, Estados Unidos, por la temporada de vacaciones de los niños. Pero en las redes sociales se aprecia que aún sigue haciendo sus videos para su canal de YouTube donde toca temas de belleza, salud, cocina y entre otros temas domésticos.

Hace 24 horas, colgó un video de cómo es la preparación de unos brownies light y ya cuenta con 58 mil reproducciones en Instagram, red que tiene casi dos millones de seguidores. Además, contó que pronto tendrá un nuevo video junto al famoso youtuber español Jorge Cremades. “#DreamTeam grabando hoy. No saben cómo nos hemos reído. ¡Ya quiero enseñarles! Gracias por la buena onda @jorgescremades @urisabat @bowtieblue”, contó en una publicación que colgó en la red social.

Pese a que Gian Piero Díaz es el reemplazo de María Pía Copello para este 2019, los seguidores en las redes sociales aún piden que regrese a América TV. “Lo de Gian Piero me pareció muy bien, sé que es un gran conductor y lo hará súper. Sé que va a defender con uñas y dientes como yo defendía a los ‘retadores’”, dijo María Pía desde Miami.

Asimismo, María Pía Copello dijo que, luego de su renuncia ‘Esto es Guerra’, evitó saber el nombre de su reemplazante porque se sentía muy dolida por dejar el reality. “Fui muy sincera antes de irme y conversé con Peter, le dije que no quería saber quién me iba a reemplazar porque me dolió mucho dejar mi puesto”, confesó.

Videos de su canal