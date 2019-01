Don Omar arremete contra 'El Potro' Alvarez y lo llama "traidor" [VIDEO]

El cantante de reggaetón, Don Omar, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse con respecto a la crisis política y social que afronta Venezuela, y no midió sus palabras cuando se refirió a Antonio Álvarez Cisneros, dirigente chavista y ex pelotero, quien pidió paralizar la ayuda que tanto necesita Venezuela.

El artista musical arremetió contra el ex futbolista, quien se da la buena vida como el resto de chavistas mientras que sus compatriotas están padeciendo, y le dijo "en tu país la gente no tiene para comer, pero tú sí. Traidor".

"En tu país la gente no tiene para comer pero tú sí. En la tierra donde naciste la gente ya no tiene para vivir pero tú sí. En Venezuela la gente ya no tiene cómo suplirse medicinas a sus seres queridos pero a los tuyos no les falta", escribió el intérprete puertorriqueño en la citada red social.

En las siguientes líneas, Don Omar increpó contra Antonio 'El Potro' Álvarez, quien le había escrito a él y a distintos intérpretes con la intención de que pronunciaran en contra del autoproclamado presidente Juan Guaidó y del apoyo que le está brindando el gobierno de los Estados Unidos para retirar al usurpador Nicolás Maduro.

"Entonces eres tú quien quiere detener la labor humanitaria a favor de tu país escribiéndome a mi y a otros? Bueno, pues ya que yo no soy nacido en Venezuela le pediré a todos mis amigos venezolanos que te dejen saber lo que piensan de tu irresponsable decisión de ser antes reconocido que mostrar empatía con tu gente", continuó el cantante de reggaetón.

Cabe mencionar que 'El Potro' Álvarez ha estado relacionado al oficialismo en Venezuela, motivo por el cual ha recibido múltiples de cuestionamientos al respecto.