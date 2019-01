Hermana de Stephanie Valenzuela ganó el título a mejor traje típico en certamen de belleza

La hermana de Stephanie Valenzuela se luce en el certamen de belleza Miss Intercontinental que se celebra en las Filipinas. Desde su cuenta de Instagram, Giuliana Valenzuela cuelga su día a día de lo que es el concurso de belleza. Justamente la joven modelo deslumbró con la belleza del traje típico y se alzó como la mejor del concurso de belleza.

La modelo peruana se caracterizó como una reina Morenada Laykakota, en honor a la Virgen de la Candelaria, actividad que se festeja en Puno todos los años. El traje incluso fue galardonado en el Congreso de la República.

Vía Instagram, la hermana de Stephanie Valenzuela compartió su atuendo contando un poco el concepto del traje. “La danza del rey moreno laykakota es exclusivamente para varones, mi diseñador creó una reina para darle inicio a su comparsa en honor a la Virgen de la Candelaria, para su desarrollo se pidió la venia de Laykakota, elaborado con bordados exquisitos y materiales semipreciosos respetando capellán, cetro y corona (bañado en oro)”, manifiesta en la publicación la modelo.

Hace unos días, Giuliana Valenzuela indicaba que pese a las críticas, ella dará lo mejor de sí para traer una corona al país. "Mi destino final es Manila y desde este momento me convierto en Perú llevando todas mis ganas y fuerzas para ganar. Mi hermana una vez me dijo algo que se me quedó grabado forever: Pueden inventar/insultar/hablar, pero no pueden pararnos, es lo único que no pueden. Así que solo hay dos opciones... o alientan a Perú o pueden llenarlo de críticas, ambas opciones solo tienen un efecto en mí: hacerme más fuerte #vamosperu @missintercontinentalperuof", concluyó la joven en Instagram.

Dato



Perú ha ganado dos veces el Miss Intercontinental, y en caso Giuliana Valenzuela ganara este importante certamen de belleza sería la tercera peruana en coronarse como reina de este concurso.