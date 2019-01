Integrante de 'Corazón Serrano' contesta irónicamente a mujer que le cuestionó su escote [VIDEO]

'Corazón Serrano' es una de las agrupaciones de cumbia más famosos y exitosos del Perú por lo que sus integrantes están en contacto directo con el público a través de las redes sociales. Esta vez, la cantante Susana Alvarado contó entusiasmada las presentaciones que tenía junto al grupo por el norte del país a través de su cuenta de Instagram, pero recibió un desafortunado comentario.

Vía Instagram, la cantante de cumbia subió en sus historias videos de los lugares de los conciertos de 'Corazón Serrano' y usuaria le cuestionó el atuendo que llevaba puesto. La joven de 20 años llevaba un vestido rojo de lentejuelas para presentarse así a uno de los shows junto al resto de sus compañeras, esto provocó que la mujer la criticara, pero Susana Alvarado no dudó en responderle.

“Siempre mostrando tus pechos en los videos. Sé más recatada”, le criticó la mujer en uno de sus videos, la cantante de ‘Corazón Serrano’ de manera irónica respondió la pregunta: “¿Me los corto o qué?”.

La interprete de ‘Mix Sueños de amor’ hizo una captura de la conversación en sus historias de Instagram, generando distintas reacciones en sus seguidores. Además, aprovechó en responderle con un video. “Sabrán que no me molestan esos mensajes que me mandan. Son muy graciosos para mi. Verán que los vestuarios son así, los vestidos son así. ¿Yo qué puedo hacer? Pues, nada. Por favor ya basta. Buen día para todos”, sostuvo en el clip de Instagram la cantante.

No es la primera vez que la joven recibe todo tipo de comentarios por sus redes, antes un seguidor la comparó con un plato de ‘Lomo saltado’. En Instagram Susana Alvarado cuenta con más de 60 mil seguidores.