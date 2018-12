Josetty Hurtado se aplica bótox y el resultado asombra a sus fans [VIDEO]

La actriz peruana Josetty Hurtado volvió a remecer las redes sociales por su aspecto físico. Luego de bajar de peso radicalmente y convertirse en una chica fitness, la hija de Andrés Hurtado sorprendió a más de uno con su nueva apariencia.

Vía Instagram, la joven que radica en California (Estados Unidos) junto a su novio Jesse Davis dejó en shock a sus miles de seguidores tras compartir imágenes de sus últimos 'arreglitos estéticos'.

Josetty Hurtado, de 30 años, contó a sus seguidores que se sometió a un tratamiento en el rostro y no tuvo reparos en admitir que se aplicó bótox.

Cuando algunos de sus seguidores en Instagram le preguntaron qué fue lo que se hizo en los labios, Josetty Hurtado respondió: "Me puse fillers".

¿Qué son los 'fillers'?. Un seguidor de la actriz explicó de qué trata esta técnica en los labios en uno de los comentarios de la publicación de Josetty.



"Los lip fillers son una forma de aumentar el tamaño de los labios sin tener que recurrir a la cirugía y los implantes, ya que se logra solamente a través de inyecciones y el efecto puede durar hasta 6 meses", escribió su seguidor en Instagram.

Además de mostrar un video del tratamiento, Josetty Hurtado dejó un mensaje a sus seguidores, donde da una mejor explicación.

“Soy como Peter Pan, ¡nunca enjevezco! @drsarmelasunder es mi Campanita. Ella me aplicó el botox y fillers, trabaja su magia de forma maravillosa. Me siento como un bebé otra vez, realmente para las vacaciones y mi cumpleaños número 18 que se acerca. Mira el video completo en mi canal de youtube: the body nation. ¡Hay mucha información ahí!”, manifestó la engreída de Andrés Hurtado en su Instagram.

En otra publicación, Josetty Hurtado posa con su guapo novio y presume su nueva apariencia física.