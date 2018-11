Instagram: Karla Tarazona anuncia lanzamiento de su primer cover [VIDEO]

A través de Instagram, Karla Tarazona confirmó lo que había anunciado hace una semana, mañana presentará su primera producción musical al lado del productor y cantante Chris Milligan. "Así como la vida te dio la posibilidad de soñar, también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad", se puede leer en la publicación compartida por la modelo.

Si bien reconoce no tener una voz prodigiosa, resalta que uno de sus sueños siempre fue cantar y que con esto siente que lo está cumpliendo. "...una mujer de verdad sabe que los límites no existen y los sueños fueron hechos para cumplirlos. De esta vida no me puedo ir sin intentarlo todo".

Agradece además a su compañero Chris Milligan, a quien elogia señalando su talento, agrega también que eligió la canción 'Sí, tal vez' de la desaparecida banda OV7, porque es su grupo favorito hasta ahora y lo que buscaba era hacer una canción que signifique mucho para ella.

Con respecto a la voz, asegura que tiene 'unos areglitos', pero hace hincapié que como lo tiene la mayoría en el ambiente musical. Finaliza el mensaje asegurando que no 'serruchará' a Beyoncé, ni a Susan Ochoa. Este primer video tiene más de dos mil 'me gusta' y sus seguidores han celebrado esa nueva aventura de Karla.

Esta es la primera producción musical de Karla Tarazona

Para continuar con la intriga, Karla ha subido otros dos videos anunciando el lanzamiento de su primer cover, que además viene con videoclip. Señaló además que el detrás de cámara lo podrán ver a través de Instarándula.