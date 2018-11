Miss Bolivia: "Le pedí una foto a la Miss Chile y me la negó" [FOTOS y VIDEO]

Las candidatas al Miss Mundo 2018 protagonizaron un polémico momento en redes sociales tras un mal entendido entre la Miss Bolivia y Miss Chile. Vanessa Vargas, la representante del país llanero, publicó en una instantánea en su cuenta de Instagram con un comentado mensaje que generó más de un comentario en el ciberespacio.

"Le pedí una foto a la miss Chile y me la negó", se lee el texto que Vanessa Vargas utilizó para la foto que prendió la controversia en la esfera virtual, dejando mal vista a la representante del país del sur, Anahí Hormazábal.

Tras las declaraciones de la Miss Bolivia, algunos usuarios de las redes sociales arremetieron contra la representante de Chile, Anahí Hormazábal.

"Qué fea actitud de la chilena", "Como siempre, los chilenos ganándose la antipatía de la gente", "Son dos hermosas participantes y protagonizan este tipo de acciones, qué pena", "Fea y botada, como todos los chilenos", "¿Anahí es creída? Lo dudo, pero si lo dice la Miss Bolivia", fueron algunos comentarios que le dejaron tras el post en Instagram.

No obstante, Anahí Hormazábal, Miss Chile, y Vanessa Vargas, representante de Bolivia en el Miss Mundo 2018, grabaron un video juntas para aclarar la situación que se les había ido de las manos en la esfera virtual.

"Ella y yo no tenemos ningún problema. Sé que nuestros países tienen conflictos políticos, pero eso no tiene nada que ver con nosotras. Las latinas debemos estar unidas", explicó Anahí Hormazábal. Minutos antes, la guapa representante de Chile explicó que no pudo tomarse el 'selfie' con su compañera porque tenía el cabello húmedo y se encontraba con un vestuario poco adecuado para la ocasión.

"Ahora nos vamos a tomar muchas fotitos para mostrárselas a ustedes. Besos y cariños a los que nos siguen", aclararon las aspirantes al Miss Mundo 2018 en el reciente video que fue publicado en la cuenta de Instagram de @missologouniversal.

Miss Chile y Miss Bolivia aclaran el malentendido en Instagram