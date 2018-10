Avengers 4: Katherine Langford se unió al elenco, pero algo pasa con su personaje [FOTO]

Advengers 4 es una de las películas más esperadas por miles de amantes del cine, quienes esperan con ansias, por lo menos, ver el primer trailer. El último adelanto que ha remecido las redes sociales, es que la actriz Katherine Langford, la estrella de '13 Reasons Why', se ha unido a las grabaciones del film que se estrenará el 3 de mayo de 2019.

Según informó The Wrap, Katherine Langford, quien tuvo papel protagónico en la serie de Netflix "13 Reasons Why", se sumó al elenco de Avengers 4. Pese a que no se sabe realmente el rol que tendrá dentro de este gran proyecto de Marvel Studios, fuentes muy cercanas al medio de comunicación han revelado que ya ha filmado algunas escenas.

Este gran secreto que aún guarda Marvel Studios, pero muchos fans han comenzado a realizar algunas especulaciones sobre el personaje que interpretará la joven actriz australiana de 22 años. Hay quienes no pudieron ocultar sus emociones tras el ingreso de Khaterine Langford. Incluso se viene difundiendo distintos memes.

Cabe mencionar que Katherine Langford fue nominada al Globo de Oro gracias a su personaje como Hanna Baker en la serie de Netflix, "13 Reasons Why".

No hay duda que Advengers 4 trae sorpresa tras sorpresa. Hace unos días se filtró el nombre del vengador que regresaría de la muerte, tras haber sido eliminado por el chasquido de Thanos.

Es una película que está dirigida por los hermanos Russo, quienes también estuvieron al mando de Avengers: Infinity War (2018).

Los memes que se han creado en Twitter con el ingreso de Katherine Langford a 'Avengers4'