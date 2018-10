Lucía de la Cruz devastada por la muerte de su madre a sus 99 años [FOTOS]

Lucía de la Cruz entristeció a sus miles de seguidores a través de Facebook al anunciar el trágico deceso de su madre, Doña Maruja, quien a sus 99 años dejó de respirar y causó gran pena en la intérprete nacional, quien actualmente se encuentra devastada.

La cantante criolla atraviesa el peor momento de su vida, debido a que este jueves su madre falleció en la casa de la cantante ubicada en Chorrillos, por ello no dudó en agradecer el tiempo que compartieron juntas y mostró lo afectada que se encuentra en una publicación en sus Facebook.

"Gracias a Dios estoy tranquila porque mi mamá no sufrió. Bendito sea Dios porque me ha dado a mi madre", fueron algunas de las declaraciones de Lucía de la Cruz a un medio local tras publicar un triste mensaje en Facebook: "Mamá me dejaste, Dios mio".

Lucía de la Cruz reveló que estaba escribiendo una canción dedicada a su madre, quien dejó de existir a sus 99 años. "En el fondo mi alma conmigo te llevaré y así la muerte nos separe, mi voz cantará para ti", es parte de la letra del tema musical que será lanzado pronto.

Como se recuerda, actualmente la intérprete criolla estaba alejada de los escándalos para centrarse en su trabajo como cantante y el cuidado de su madre, quien habría fallecido a raíz de la edad avanzada; sin embargo, hasta el momento no se tienen mayores detalles.