Nicki Minaj bloquea a Cardi B en Twitter [FOTO]

Una nueva rivalidad se ha generados entres dos de las mujeres más representantes del mundo del hip-hop. Nos referimos a Nicki Minaj y Cardi B que ha sido evidenciada desde que la intérprete de The Queen bloqueara en Facebook a su colega de género.

Esto se dio hace unos días, cuando la cantante Cardi B compartía mensajes en la cuenta de su Twitter en la que expresaba que alguien para quien ella no era de su agrado la había bloqueado. Aunque para ella no mencionó nombres y, de seguro para no generar alarmas, sus seguidores estaban muy atentos a sus publicaciones y de inmediato, tras hacer una investigación, se dieron cuenta de que se trataba de Nicky Minaj.

Pero cuál era la evidencia, es que en un antiguo RT de Cardi B a uno de los mensajes de Nicki Minaj aparecía una notificación que la dejó más que sorprendida: "Este tweet no está disponible". Y en todo caso, si ingresabas a la cuenta de la intérprete de Chun-Li podías ver que el post no había sido eliminado, pues solo había desaparecido de su colega de profesión. Una típica acción de bloqueo.

Las especulaciones de una rivalidad ha ido teniendo mayor protagonismo, pues aunque ambas han expresao en público que hay respeto el uno d ela otra, cada vez los fans están dando sacando a la luz de la verdadera relación que hay entre ambas cantantes.

Mientras tanto, Nicki Minaj publicó en su cuenta de Twitter unos peculiares mensajes que, borró al poco tiempo, los usuarios de la citada red social se han percatado de manera muy rápida. Se trató de un texto en la que arremete contra las personas que, según ella, dedican su tiempo en "sabotear y herir a sus iguales" y también desmintió los comentarios que especulaban sobre los mensajes podrían estar dirigidos a Travis Scott, novio de Kylie Jenner, con quien tuvo antecedentes de conflicto.