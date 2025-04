La noche de este lunes 31 de marzo, Daniela Darcourt fue presentada oficialmente como la nueva conductora, mientras se espera el regreso de Katia Palma. La artista no ocultó su emoción al ingresar al programa de competencia. Su entusiasmo fue palpable, y rápidamente se ganó el cariño del público.

Uno de los momentos más memorables de su debut fue cuando troleó a Pancho Rodríguez, generando risas entre los presentes. La interacción entre ambos dejó claro que la nueva conductora está lista para asumir su rol con humor y carisma.

El inesperado debut de Daniela Darcourt en ‘EEG’

Durante la última edición de ‘EEG’, Renzo Schuller reveló que la cantante Daniela Darcourt se unirá a la conducción del show. La artista hizo su entrada de forma impactante, dejando asombrado al público presente. En las redes sociales, numerosos usuarios expresaron su entusiasmo y apoyo por la incorporación de la joven intérprete al equipo, destacando su talento y carisma.

“Estoy feliz y es mi primera vez en ‘Esto es Guerra’, así. Durante mucho tiempo he querido ser parte de esta familia, pero bueno hoy se dio. Katia te puedes quedar por México, el año completo si quieres. Yo estoy feliz de estar con todos aquí y defender al mejor equipo de esta temporada ‘Los Históricos’”, señaló con una gran sonrisa.

La noche de estreno de Daniela Darcourt en ‘Esto es Guerra’ estuvo llena de emoción, risas y bromas, consolidando a la cantante como una nueva figura del programa. Aunque su paso por la conducción será breve, el público ya parece encantado con la frescura que aporta a la pantalla.

Daniela Darcourt bromea con Pancho Rodríguez

Durante su primer día en ‘Esto es guerra’, Daniela Darcourt no perdió la oportunidad de bromear con Pancho Rodríguez. Mientras él mantenía una expresión seria, ella comentó: “Yo veo la cara triste de Pancho, no sé por qué. Él quería que sea otra, pero lo siento amigo, esto es lo que hay, no alcanzó”.

La broma fue acompañada por la reproducción de una canción de Yahaira Plasencia, lo que provocó risas entre los presentes. A pesar de la broma, Pancho Rodríguez mostró su apoyo a Daniela Darcourt, revelando que es una de sus artistas favoritas. “Lo que pasa es que el Perú tiene mucho talento, pero yo soy muy fan de Daniela”, expresó el chileno, dejando claro su aprecio por la cantante.