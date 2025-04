En un reciente episodio de un conocido podcast de negocios, un empresario peruano del rubro comercial y retail se pronunció sobre los rumores de un posible fracaso del centro comercial impulsado por el exfutbolista Jefferson Farfán. El analista cuestionó la planificación detrás del proyecto y advirtió sobre los riesgos de una mala lectura del mercado.

¿Por qué el negocio de Jefferson Farfán se encuentra en el ojo de la tormenta?

Durante la conversación, el empresario analizó críticamente el modelo de negocio que se utilizó para lanzar el mall. A su juicio, la falta de un estudio profundo sobre el entorno y el comportamiento de los consumidores ha sido un factor determinante en los problemas que enfrenta actualmente el proyecto: “Tú no puedes poner un mall o un street en una galería en una zona en donde tú tienes un tráfico de gente terminado en tres meses y otro durante nueve meses”, comentó, señalando que no se consideraron correctamente los flujos estacionales ni el comportamiento real del público en la zona, precisó.

Una propuesta empresarial poco sustentada

Para el empresario, este tipo de propuestas, cuando no están bien sustentadas, se convierten en iniciativas con muy poco margen de éxito: “Son negocios temporales”, advirtió. También criticó la expectativa de recuperación de la inversión: “La gente dice: no va a cerrar, va a funcionar. El tema es que el dinero regrese en diez años, pero regresará en veinte años”, sostuvo. “Eso hace que el negocio no sea tan exitoso”, puntualizó tajantemente.

Según el especialista, más allá del entusiasmo del entorno del exjugador, la evaluación objetiva de la viabilidad comercial debió estar por encima del optimismo. “Es que la gente me dice: lo que pasa es que quieren que le vaya bien, pero en realidad no es así. Es un análisis que le toca hacer a él”, comentó, en referencia directa a Farfán y su equipo.

¿Cuál es el diagnóstico empresarial del empresario sobre el futuro del mall de Jefferson Farfán?

Finalmente, fue contundente con su diagnóstico: “En mi opinión, no han hecho un análisis demográfico adecuado”, afirmó, sugiriendo que el centro comercial se ubicó sin un estudio real de la capacidad de consumo ni de la proyección poblacional de la zona.

Este análisis ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan las observaciones del empresario, mientras otros defienden el esfuerzo emprendedor de Farfán. Lo cierto es que el futuro del mall sigue siendo incierto, y su éxito o fracaso podría convertirse en una lección clave sobre la importancia de la planificación estratégica en el sector retail peruano.