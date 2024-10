En el mundo del entretenimiento digital, el nombre de Diego Marcelino Aliaga Huamán, conocido como 'Diealis', ha resonado con fuerza, pero no precisamente por su contenido de streaming, sino por las denuncias de agresión física y psicológica realizadas por su expareja Alexandra Albarracín. Durante una reciente transmisión en 'Magaly TV, La Firme', la joven reveló los detalles de los abusos sufridos a lo largo de una relación de dos años con el streamer.

La polémica aumentó cuando 'Diealis' admitió públicamente sus actos de violencia. La confesión dejó a sus seguidores y al público en general sorprendidos, dado que el streamer peruano había proyectado una imagen diferente en sus plataformas de TikTok y otras redes sociales. Pese a su reconocimiento de culpabilidad, Aliaga asegura que el conflicto se resolverá a través de la justicia peruana.

Streamer 'Diealis' reconoce agresiones en contra de su expareja Alexandra Albarracín

Durante una transmisión en el programa 'Magaly TV, La Firme', Alexandra Albarracín, expareja de 'Diealis', detalló las agresiones que sufrió por parte del streamer peruano. Según Albarracín, la relación, que duró aproximadamente dos años, estuvo marcada por episodios de violencia física y psicológica, lo que le generó una dependencia emocional hacia Aliaga. "Me decía ofensas hacia mi persona y sus celos eran muy fuertes", mencionó la joven en su testimonio.

En una inesperada declaración, el propio 'Diealis' reconoció la veracidad de las acusaciones. En un video revelado por el programa de Magaly Medina, el streamer admitió: "Todo este tiempo en la relación yo me he portado muy mal, la he violentado física y psicológicamente". Estas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, con usuarios cuestionando la autenticidad de la imagen que el influencer había mantenido hasta entonces.

A pesar de haber reconocido los hechos, 'Diealis' subrayó que el proceso continuará en manos de la justicia peruana. "¿Eres una persona que abusa de las mujeres?", preguntó el reportero de 'Magaly TV, la firme', ante la respuesta nerviosa del streamer. "No y bueno, todo lo voy a ver por la vía legal".

Expareja de 'Diealis' lo denuncia por agresión física y psicológica

Alexandra Albarracín narró varios episodios de violencia durante su relación con 'Diealis'. En uno de los casos más graves ocurrido en marzo de 2023, Albarracín describió cómo terminó uno de los tantos maltratos sufridos, donde precisó que él la agredió cuando ella encontró una infidelidad.

La joven explicó que sentía una gran dependencia emocional hacia el streamer. Fue a inicios de 2024 cuando pudo romper el silencio, finalizó su relación y empezó a recibir terapia psicológica. Albarracín presentó pruebas de las agresiones, incluyendo mensajes y documentos que corroboran su versión.

No es la primera vez que Diego Marcelino Aliaga Huamán enfrenta acusaciones similares. En 2018, otra de sus exparejas, Mafer Cabrera, también lo señaló por agresión física y psicológica. Aunque Cabrera falleció debido a una enfermedad, su hermana Jennifer confirmó los episodios de violencia en el mismo programa de Magaly Medina. Este antecedente ha puesto aún más atención sobre las denuncias actuales contra 'Diealis'.

"Escuche que Diego ('Diealis') la estaba insultando. Fue la primera vez que presencié una escena de agresión verbal por parte de Diego a mi hermana. (...) Hasta el final, la seguía buscando, fiesta a donde ella iba, reunión a la que ella iba, él se aparecía", señaló la hermana de Mafer Cabrera.