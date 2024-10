En la más reciente edición de ‘Amor y Fuego’, se llevó a cabo un acalorado debate entre los abogados de Christian Cueva y Pamela López, Henrry Grauss y Rosario Sasieta. La discusión se centró en los pagos que el futbolista habría realizado para la manutención de sus hijos, tras las declaraciones del administrador del club Cienciano. Este último afirmó que Cueva ya había abonado una suma considerable proveniente de su reciente salario.

Según el abogado de Cueva, el deportista realizó un depósito en el Banco de la Nación hace más de un mes, destinando 18 mil soles para sus tres hijos menores. Este monto no solo cubriría la manutención, sino también gastos adicionales como el salario de las empleadas, el pago de colegios y las movilidades escolares. Además, se mencionó que Cueva realizó un depósito adicional esta semana, aumentando el total transferido.

Rosario Sasieta confronta al abogado de Christian Cueva

La doctora Rosario Sasieta, representante legal de Pamela López, manifestó que no se ha registrado ninguna cuenta en el Banco de la Nación a favor de los niños, lo que imposibilita el acceso a los fondos destinados a su manutención. La abogada enfatizó que, sin una cuenta habilitada, el dinero permanece inaccesible para su clienta.

Por su parte, Grauss respondió a las afirmaciones de Sasieta y explicó que la consignación de pago se realizó ante el Banco de la Nación. Este proceso implica un marco judicial que asegura que el pago se acredita formalmente, lo que contradice las declaraciones de la abogada. “Ella dice que no sabe dónde se encuentran estos depósitos, sin embargo, nosotros hemos presentado y adjuntado al Banco de la Nación como una consignación de pago. El hecho de que no la hayan notificado, tampoco voy a hacer su trabajo”, señaló el abogado de Christian Cueva.

Abogado de Cueva y de Pamela López se vieron las caras en Amor y Fuego. Foto: Willax.

Rosario Sasieta le responde al abogado de Cueva

La doctora Sasieta, claramente indignada, criticó la conducta del abogado y destacó su falta de empatía hacia los niños. “Qué malo es el doctor, usted no tiene piedad de esos niños. Si ha sido capaz el señor Cueva de presentar judicialmente un pago por consignación, evidentemente esto tiene todo un trámite. Me tienen que notificar, no me han notificado. Ese dinero que es para los niños está congelado”, le dijo Sasieta a Grauss.