Christian Cueva, actual jugador del Club Cienciano, ha generado polémica tras presentar una denuncia contra su esposa, Pamela López, por agresiones físicas y psicológicas. La abogada de la trujillana, Rosario Sasieta, ha compartido detalles inquietantes sobre el caso en el programa ‘América Hoy’. Según Sasieta, Cueva alega que ha sido víctima de varios episodios de violencia que han deteriorado su salud mental y emocional. Esta situación ha llevado al jugador a solicitar medidas de protección que incluyen el desalojo de su aún esposa del hogar familiar, donde también residen sus hijos.

Christian Cueva exige que Pamela López se retire de su casa, según Rosario Sasieta

La denuncia presentada por Christian Cueva detalla episodios específicos de supuesta violencia, incluyendo un incidente ocurrido en un ascensor, el mismo lugar donde López lo había denunciado previamente. La abogada Sasieta destacó que las intenciones de Cueva parecen ir más allá de buscar protección, sugiriendo que su verdadero objetivo es desalojar a Pamela López. "El 30 de septiembre, llegó al despacho de su prima hermana y pidió medidas de protección, porque a él 'hay que protegerlo'", reveló indignada Sasieta.

La situación se torna más compleja, ya que el Poder Judicial decidió archivar la denuncia de Cueva. En declaraciones a ‘América Hoy’, la abogada Rosario Sasieta explicó que el futbolista pidió "medidas de protección inmediatas que garanticen mi integridad física, psicológica y moral". Esto incluiría "el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine". Sin embargo, la jueza declaró inadmisible su denuncia y pidió el archivo de esta.

Según el informe de 'América hoy', Christian Cueva decidió denunciar a su aún esposa Pamela López el pasado 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

"El 01 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio en Trujillo, mi esposa me hizo problemas, me quiso iniciar una discusión; sin embargo, para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento, tomar el ascensor e irme a la casa de mis señores padres. No obstante, la denuncia se metió al ascensor a gritarme, ofendiéndome a más no poder…", dice en la primera parte del escrito legal.

Christian Cueva denuncia a Pamela López por violencia física y psicológica. Foto: América

Además, en su declaración, Christian Cueva ofreció detalles sobre las agresiones que alega haber sufrido por parte de Pamela López, explicando cómo estas situaciones no solo lo afectaron físicamente, sino también en su entorno social. "Mis amistades me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, continuó relatando 'Aladino'.

Las declaraciones de Sasieta han levantado críticas entre las conductoras de ‘América Hoy’, quienes expresaron su indignación ante la aparente desconexión de Cueva con el bienestar de sus hijos. "Siento que tenemos a un hombre desconectado de sus hijos", manifestó Janet Barboza, una de las presentadoras del programa. Este caso ha puesto en el centro del debate público las complejas dinámicas familiares que se entrelazan con las denuncias de violencia.

Resumen: Christian Cueva EXIGE que Pamela López se retire de su casa

