La reciente aparición de Rosario Sasieta, abogada de la trujillana Pamela López, en el programa 'Amor y fuego', ha sacudido el panorama mediático respecto a la situación sentimental de Christian Cueva, futbolista del Club Cienciano. En sus declaraciones, Sasieta afirmó que Cueva no parece tener muchas intenciones de divorciarse de su aún esposa, a pesar de que el jugador fue visto recientemente en un ambiente distendido al hablar sobre la cantante Pamela Franco, insinuando posibles "sorpresas" en su vida personal.

Christian Cueva no tendría planeado divorciarse de Pamela López, según Rosario Sasieta

La abogada Rosario Sasieta destacó que, según la legislación, el proceso de divorcio requiere de cuatro acuerdos fundamentales: alimentos, tenencia, división de bienes y pensión alimenticia. Sin embargo, parece que Cueva no está dispuesto a abordar estos puntos, lo que retrasa su posible separación de López. “Para las que quieren aspirar a ser esposas de cualquier persona que está casada, sepan que hay una ley de divorcio por notaría o por Municipalidad y esa ley de divorcio requiere cuatro acuerdos: alimentos, tenencia, división de bienes y pensión alimenticia. Al parecer, el señor (Christian Cueva) no tiene intención de divorciarse”, sentenció Rosario Sasieta.

Las declaraciones de Sasieta no pasaron desapercibidas para Rodrigo González, conductor del programa 'Amor y fuego'. Este le planteó de inmediato la pregunta que muchos se hacen: “¿Le está mandando un mensaje a Pamela Franco?” Gigi Mitre, co-conductora del programa, también intervino, sugiriendo que no sería raro que en un tiempo veamos juntos a Christian Cueva y Pamela López. Sin embargo, Sasieta se mostró cautelosa, afirmando que no podía garantizar una reconciliación.

En la misma entrevista, se abordó la situación de los hijos de Christian Cueva y Pamela López. Cuando se le preguntó si Cueva tiene la oportunidad de ver a sus pequeños, la abogada respondió que, según información de López, él tiene las puertas abiertas para visitarlos. “Él no sé si va. Yo no sé si él ha ido este fin de semana, pero ella siempre me ha dicho que él tiene las puertas abiertas. Obviamente, vive lejos y no está establecido un régimen de visitas”, comentó Rosario Sasieta, quien también enfatizó que continuará brindando apoyo a Pamela López en este proceso.

Christian Cueva exige que Pamela López se retire de su casa, según Rosario Sasieta

El 28 de septiembre en 'América Hoy', se reveló una denuncia contra Pamela López por presunta violencia física y psicológica por parte de Christian Cueva. La denuncia incluye detalles sobre episodios específicos de violencia, destacando un incidente que tuvo lugar en un ascensor, el mismo lugar donde López había presentado una denuncia anteriormente. La abogada Rosario Sasieta destacó que las intenciones de Cueva parecen ir más allá de buscar protección, sugiriendo que su verdadero objetivo es desalojar a Pamela López. "El 30 de septiembre, llegó al despacho de su prima hermana y pidió medidas de protección, porque a él 'hay que protegerlo'", reveló indignada Sasieta.

Christian Cueva denunció a Pamela López por violencia psicológica y física. Foto: Composición LR/Captura/Líbero/Captura/América TV

La situación se torna más compleja, ya que el Poder Judicial decidió archivar la denuncia de Cueva. En declaraciones a ‘América Hoy’, la abogada Rosario Sasieta explicó que el futbolista pidió "medidas de protección inmediatas que garanticen mi integridad física, psicológica y moral". Esto incluiría "el retiro de la agresora del hogar por el tiempo que la autoridad judicial determine". Sin embargo, la jueza declaró inadmisible su denuncia y pidió el archivo de esta.