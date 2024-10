David 'Pantera' Zegarra no se quedó callado luego de su reciente enfrentamiento con Jonathan Maicelo en el evento Celebrity Combat, donde la tensión entre ambos boxeadores llegó a su punto máximo. 'La Pantera no solo se mostró crítico con la actitud de Maicelo, sino que también lanzó fuertes declaraciones contra él, llamándolo "pandillero" y "piraña". Este altercado, que se produjo en medio de la velada, ha dejado abierta la posibilidad de un enfrentamiento formal entre los dos exboxeadores, quienes han mantenido una rivalidad pública desde hace años.

El incidente ocurrió mientras Zegarra cumplía su rol de comentarista en el evento, acompañado por el Flaco Granda. Maicelo, conocido como el 'Rocky de los Barracones', irrumpió inesperadamente en el ring para retar a la Pantera a una pelea. La situación se tornó caótica cuando Zegarra reaccionó con furia, y el evento casi se convierte en un combate no programado. Sin embargo, la intervención de los organizadores y del personal de seguridad evitó que la situación se saliera de control.

¿Qué dijo 'Pantera' Zegarra sobre Jonathan Maicelo?

David 'Pantera' Zegarra no tardó en pronunciarse tras el enfrentamiento con Jonathan Maicelo. El excampeón sudamericano de los pesos superwélter fue claro al expresar su descontento con la actitud de Maicelo, a quien no dudó en calificar de manera contundente. "Es un pandillero, un pata que no sabe pensar, no tiene raciocinio", señaló Zegarra en declaraciones para Instarándula. Para el exboxeador, la forma en que Maicelo lo retó durante el evento no fue profesional y lamentó que el enfrentamiento haya desvirtuado el ambiente del Celebrity Combat.

La 'Pantera Zegarra' también detalló cómo se desarrolló el incidente. "Estaba comentando las peleas y el señor aparece en el evento y me quería avanzar por detrás. Me bajé y me le fui encima, hubo un par de 'toques' por ahí; pero la gente no nos dejó culminar", explicó el boxeador, quien se mostró molesto por la falta de respeto de Maicelo al intentar provocarlo de manera sorpresiva. Zegarra enfatizó que, si Maicelo desea enfrentarlo, debe hacerlo en un combate formal y no con actitudes que él considera poco dignas de un profesional.

'Pantera' Zegarra y Jonathan Maicelo se pelearon

El choque entre David Zegarra y Jonathan Maicelo se produjo durante los últimos minutos del Celebrity Combat, un evento que reúne a figuras del entretenimiento y redes sociales en combates de boxeo amateur. Todo comenzó cuando Maicelo subió al ring de manera sorpresiva y desafió a la Pantera, generando un ambiente de alta tensión en el evento. La respuesta de Zegarra no se hizo esperar, ya que el excampeón sudamericano no dudó en enfrentarse verbalmente a su rival.

El exintegrante de ‘Combate’ lanzó varios comentarios sarcásticos, lo que encendió la ira de Maicelo, quien se acercó con la intención de confrontarlo físicamente. "Está bien si me vas a hacer un reto, pacta la pelea como profesional. Se hace de esa forma, no cómo él quiere", añadió Zegarra, insistiendo en que un combate entre ambos debe ser organizado adecuadamente, con reglas claras y en un contexto de respeto. La intervención del equipo de seguridad y de los asistentes evitó que la situación se transformara en un enfrentamiento mayor, aunque el intercambio de palabras dejó en evidencia la animosidad que existe entre ambos.