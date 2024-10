La tiktoker conocida como 'La Chumpi' ha acusado públicamente a Jonathan Maicelo de maltrato en pleno evento de Celebrity Combat, realizado el jueves pasado. La creadora de contenido, quien estaba animando la velada, afirmó que el exboxeador tuvo una actitud agresiva con ella cuando intentó quitarle el micrófono, lo que la llevó a hacer una denuncia pública. 'La Chumpi' mostró su indignación y dejó en claro que no tolerará este tipo de comportamientos en el futuro.

El incidente ocurrió durante uno de los momentos más tensos del Celebrity Combat, cuando Maicelo, descontrolado por la situación, subió al ring para desafiar a la ‘Pantera’ Zegarra. La tiktoker intervino en el conflicto para mediar la situación, sin embargo, su intento por recuperar el micrófono desencadenó una reacción brusca por parte del exboxeador, quien la apartó de forma violenta. 'La Chumpi', visiblemente molesta, expresó su descontento y aseguró que sería la última vez que permitiría algo similar por parte de Maicelo.

TikTok expone agresión de Jonathan Maicelo

La tiktoker 'La Chumpi' utilizó sus redes sociales para denunciar el comportamiento de Jonathan Maicelo en el evento. "Yo sé que estamos con el calor del momento, pero en el interín que he querido quitarle el micrófono a Maicelo, me ha quitado la mano de una manera que no me ha gustado y voy a decir que no me parece para nada", declaró. La influencer, que ha ganado popularidad en TikTok gracias a su contenido humorístico y de entretenimiento, no ocultó su molestia y reiteró que no tolerará actitudes de este tipo. “Es la última vez que le permito que haga una cosa así”, añadió de forma tajante.

El video de La Chumpi, donde narra su experiencia con Maicelo, rápidamente se hizo viral en TikTok y otras plataformas, lo que generó una ola de reacciones. Mientras algunos usuarios la apoyaron por denunciar el presunto maltrato, otros argumentaron que la situación podría haberse tratado de un malentendido en medio de la intensa atmósfera del evento. La controversia sobre el comportamiento de Jonathan Maicelo se ha convertido en un tema candente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los videos del evento han acumulado miles de visualizaciones.

Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra se fueron a los golpes

La situación que desencadenó el altercado entre Jonathan Maicelo y la 'Pantera' Zegarra ocurrió durante los últimos minutos de Celebrity Combat, una velada que reúne a personalidades del entretenimiento y redes sociales en un ambiente de boxeo amateur. Maicelo, quien formaba parte del equipo del youtuber trujillano Johnny Zare, conocido como 'Cholosoy', subió al ring enfurecido después de escuchar comentarios sarcásticos de la ‘Pantera’ Zegarra, quien en ese momento estaba ejerciendo como comentarista junto a Nikko Ponce.

Los comentarios de la 'Pantera', como “Es su asesor”, generaron risas en la audiencia, pero desataron la ira de Maicelo, quien se acercó a la mesa de comentaristas con la intención de confrontar a su rival.

La tensión escaló rápidamente, y la situación estuvo a punto de convertirse en una pelea física entre ambos. La 'Pantera', conocido por su carácter combativo, respondió con un puñetazo ante la provocación de Maicelo, lo que llevó al equipo de seguridad y al staff del evento a intervenir para evitar una pelea en vivo.