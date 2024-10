El evento Celebrity Combat, que reunió a diversos influencers y personajes públicos en un ring de boxeo para enfrentamientos amistosos, terminó en una situación caótica cuando los excampeones de boxeo Jonathan Maicelo y David "Pantera" Zegarra se enfrascaron en una pelea inesperada que, según nuevos vídeos filtrados, parecería haber sido pactada previamente.

Revelan vídeo de los minutos antes al enfrentamiento de Jonathan Maicelo vs Pantera Zegarra

Aunque Jonathan Maicelo asistió al evento como miembro del jurado para calificar las peleas entre los influencers, terminó protagonizando uno de los momentos más polémicos de la noche al enfrentarse a la Pantera Zegarra. La pelea, que inicialmente parecía parte del espectáculo, pronto escaló en intensidad, dejando a los asistentes y organizadores sorprendidos por el nivel de violencia entre ambos boxeadores.

El altercado comenzó cuando Maicelo, desde su lugar en el ring, retó abiertamente a Zegarra. En un video difundido por la cuenta de Instarándula, se puede ver cómo la expareja de Samanatha Batallanos desafía a su rival a subir al cuadrilátero para enfrentarse. Con una actitud amenazante, el boxeador le gritaba "Sube o bajo". Ante el reto, Pantera Zegarra adoptó una postura igualmente desafiante y, dirigiéndose al público, preguntó si querían ver la pelea entre ambos. La audiencia, visiblemente emocionada por la posibilidad de ver a dos reconocidos boxeadores enfrentarse, respondió afirmativamente.

Aunque el público esperaba que la pelea se llevara a cabo dentro del ring, como los combates anteriores entre los influencers, la situación se salió de control. Jonathan Maicelo bajó de su puesto de jurado y, junto con Zegarra, desató una pelea fuera del cuadrilátero, sin los guantes ni las reglas habituales del boxeo.

A pesar de la aparente espontaneidad de la pelea, los videos y testimonios del evento sugieren que el enfrentamiento entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra podría haber sido planeado de antemano. El intercambio de provocaciones y la manera en que ambos se dirigieron al público antes de la pelea ha generado especulaciones sobre si todo formaba parte de un espectáculo organizado para aumentar la atención mediática sobre el evento.

Jonathan Maicelo amenaza con golpear nuevamente a Pantera Zegarra

Tras el altercado con Pantera Zegarra en el 'Celebrity Combat', Jonathan Maicelo no ofreció disculpas por su conducta. En lugar de ello, adoptó una actitud desafiante en sus redes sociales, donde compartió un video junto al personal de seguridad que intentó separarlo de Zegarra.

En la grabación, Maicelo se burló abiertamente del encargado de la seguridad, diciendo: "¿Tú me vas a cuidar? Ja, ja, ja. Tú no me vas a cuidar, compadre. Yo voy a meter otra cachetada, pum", mientras hacía un gesto amenazante con la mano. Su declaración sorprendió a muchos, ya que, lejos de apaciguar la situación, el boxeador parecía dispuesto a seguir con el conflicto.

¿Cuál es la cifra exacta que pide Jonathan Maicelo para pelear contra David Zegarra?

En una entrevista en el pódcast ‘¿Qué pasará ayer?’, del canal ‘No somos TV’, 'La Pantera' Zegarra reveló que Jonathan Maicelo está solicitando $150,000 para enfrentarse con él en un ring de boxeo, mientras que él solo pide una botella de Gatorade. “Mientras Maicelo quiere cobrar 150 mil dólares por esa pelea, yo he dicho públicamente: 'invítenme solo un Gatorade de fresa y le gano igual'”, declaró el influencer.

Además, Zegarra afirmó que, si la pelea se lleva a cabo, está convencido de que ganará. “Que elija el lugar y el peso, y aun así le gano por malcriado. Se me está escapando. Hace tres o cuatro años le digo lo mismo, y en lugar de pelear, me da una cachetada desprevenida”, expresó con seriedad.

Maicelo y 'Pantera' protagonizaron fuerte pelea en evento. Foto: YouTube.

Resumen: nuevos vídeos mostrarían que pelea entre Jonathan Maicelo y la Pantera Zegarra habría sido pactada de antemano