Jonathan Maicelo volvió a ser noticia tras su polémico enfrentamiento con David Zegarra, conocido como Pantera Zegarra, en el evento ‘Celebrity Combat’, celebrado en el Velódromo de La Videna. Ambos boxeadores, que ya tienen una enemistad pública, se enfrascaron en una pelea no pactada en plena transmisión en vivo, lo que causó conmoción entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

Lejos de calmarse, tras el incidente, Maicelo publicó un video en sus redes sociales en el que se burlaba del personal de seguridad que intentó detener la pelea. En el video, el boxeador no solo desprecia la intervención de los guardias, sino que también lanza una amenaza directa contra su rival. "Vamos a meter otra cachetada", dijo desafiante, dejando claro que este enfrentamiento está lejos de terminar.

Jonathan Maicelo amenaza con golpear nuevamente a Pantera Zegarra

Después de protagonizar la pelea con Pantera Zegarra durante el ‘Celebrity Combat’, Jonathan Maicelo no ofreció disculpas por su comportamiento. En cambio, mostró una actitud desafiante en sus redes sociales, donde publicó un video junto al personal de seguridad que intentó separarlo de Zegarra.

En el video, Maicelo se burló abiertamente del hombre encargado de la seguridad. "¿Tú me vas a cuidar? Ja, ja, ja. Tú no me vas a cuidar compadre. Yo voy a meter otra cachetada, pum", expresó, levantando su mano en un gesto amenazante. La declaración fue recibida con asombro, ya que en lugar de calmar la situación, el boxeador chalaco parece dispuesto a continuar el conflicto.

Jonathan Maicelo tuvo un fuerte cruce con Pantera Zegarra.

Este comportamiento generó controversia entre los fanáticos, muchos de los cuales esperaban una disculpa por parte de Maicelo debido a la naturaleza inesperada y violenta del enfrentamiento. Sin embargo, el boxeador mantuvo su postura desafiante, dejando abierta la posibilidad de futuros altercados.

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra se pelean EN VIVO en los 'Celebrity Combat'

El evento ‘Celebrity Combat’ fue concebido como una noche de boxeo amateur entre celebridades e influencers, pero la jornada tomó un giro inesperado cuando Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra se enfrentaron en una pelea no programada. La tensión entre los dos boxeadores escaló rápidamente cuando el actual integrante de 'Esto es guerra', quien estaba actuando como comentarista, lanzó algunos comentarios sarcásticos sobre el ex de Samantha Batallanos.

Ante las palabras de Zegarra, Maicelo, quien estaba por ingresar al ring como parte del equipo del youtuber Johnny Zare, conocido como ‘Cholosoy’, perdió los estribos y se dirigió furioso a la mesa de los jueces para encarar a su rival. La situación pronto se convirtió en una confrontación física, con ambos intercambiando golpes antes de que el personal de seguridad y otros asistentes pudieran intervenir para separarlos.

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra enfrentados desde hace varios años

La enemistad entre Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra no es reciente. Ambos boxeadores peruanos han tenido un historial de tensiones que se remonta a varios años. En múltiples ocasiones, Zegarra ha retado públicamente a Maicelo a una pelea formal, pero el enfrentamiento nunca se ha concretado debido, en gran parte, a las demandas económicas de Maicelo, según ha señalado el también chico reality en diversas entrevistas.

"Yo siempre he estado dispuesto a pelear, pero parece que el precio es demasiado alto para que Maicelo se suba al ring", dijo Zegarra en una entrevista reciente, haciendo referencia a las exigencias financieras de su rival.

Pantera Zegarra reveló que desde hace cuatro años quiere pelear con Jonathan Maicelo.

El conflicto llegó a un punto crítico durante el evento ‘Celebrity Combat’, donde la tensión acumulada explotó en una pelea física. Aunque no fue un combate formal, el enfrentamiento ha generado aún más expectativa entre los seguidores de ambos deportistas, quienes esperan que finalmente se concrete una pelea oficial en el ring.

¿Quiénes participan de los 'Celebrity Combat'?

El evento ‘Celebrity Combat’ fue una iniciativa organizada por Nikko Ponce, que reunió a diversas figuras del mundo digital y el entretenimiento en Perú. Inspirado en eventos internacionales como 'La Velada del Año' en España, el espectáculo tuvo como objetivo ofrecer combates de boxeo amateur entre personalidades del streaming, tiktokers y otros creadores de contenido.

Entre los participantes más destacados estuvieron ‘Sibenito’, ‘Cholosoy’, Emil, Flavvv, King León, Pablo Ezzeta, Notorious George, Gringo Marcos, Socicrema y Rodrigol. Cada uno de ellos se enfrentó en peleas de tres rounds de dos minutos, siguiendo las reglas del boxeo amateur.

'Celebrity Combat' pondrá frente a frente en peleas a los streamers del país. Foto: difusión





A pesar de la controversia generada por la pelea entre Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra, el evento marcó un precedente en el entretenimiento peruano, mostrando el interés del público por ver a sus influencers favoritos en un contexto deportivo.