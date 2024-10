Los boxeadores peruanos David ‘Pantera’ Zegarra y Jonathan Maicelo están en el ojo de la polémica tras darse de puñetazos durante el evento ‘Celebrity Combat’. No solo eso, luego se amenazaron y se lanzaron duros insultos que dejan en claro que no se pueden ver ni en pintura.

Desde hace varios años, estos dos exboxeadores profesionales han estado planeando un enfrentamiento en un ring. Sin embargo, según Zegarra, esto sería muy difícil de concretar debido a la monstruosa cantidad de dinero que Jonathan Maicelo exige para pelear contra él. “Solo pido un Gatorade de fresa y le saco la mi…”, aseguró el exintegrante del reality ‘Combate’.

¿Cuál es la cifra exacta que pide Jonathan Maicelo para pelear contra David Zegarra?

En una entrevista que brindó ‘La Pantera’ Zegarra en el pódcast ‘¿Qué pasará ayer?’, del canal ‘No somos TV’, reveló que Jonathan Maicelo está pidiendo $150,000 para subirse con él a un ring de boxeo, mientras que el ex chico reality solo solicita una botella de Gatorade. “Mientras Maicelo quiere cobrar 150 mil dólares por esa pelea, yo he dicho a nivel nacional: 'ustedes me invitan solamente un Gatorade de fresa y le saco la m***'”, dijo el portentoso influencer.

Además, la ‘Pantera’ aseguró que, si la pelea se concreta, su victoria sería casi segura. “Que escoja el lugar, que escoja el peso y aún con eso le saco la m*** por malcriado. Se me está corriendo. Yo vengo tres o cuatro años diciéndole lo mismo y que de manera desprevenida me meta una cachetada...”, indicó muy serio.

Maicelo y Zegarra se agarran a golpes en ‘Celebrity Combat’

Para ponerlo en contexto, el ‘Celebrity Combat’ fue un evento de boxeo realizado el jueves 17 de octubre, que enfrentó a youtubers y tiktokers, entrenados por famosos boxeadores profesionales. El incidente comenzó cuando Jonathan Maicelo estaba a punto de entrar en el ring como parte del equipo de 'Cholosoy', el youtuber trujillano Johnny Zare.

A su vez, la ‘Pantera ‘Zegarra, en su rol de comentarista del evento, hizo comentarios sarcásticos sobre Maicelo, lo que provocó la ira del empresario gastronómico, quien se acercó furioso a la mesa para enfrentarlo. La tensión aumentó cuando el exintegrante de 'Combate' respondió con un puñetazo, lo que llevó a la intervención de los miembros de seguridad presentes para separarlos y evitar que la situación empeorara.

Maicelo y 'Pantera' protagonizaron fuerte pelea en evento. Foto: YouTube.

¿Por qué Jonathan Maicelo y la ‘Pantera’ Zegarra se odian?

En el mismo pódcast de ‘¿Qué pasará ayer?’, David Zegarra fue consultado sobre el origen de su rivalidad con Jonathan Maicelo. Durante la entrevista, la ‘Pantera’ mencionó que ha criticado a Maicelo por la forma en que se dirige al público frente a las cámaras. Según el ex chico reality, como figuras públicas, ellos deben ser modelos a seguir y líderes para la juventud, por lo que su manera de expresarse debe ser adecuada.