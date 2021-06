En la sede del Colegio Químico Farmacéutico y ante el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, Pedro Castillo los convocó a formar parte del equipo de su gobierno, si gana las elecciones y les dijo que con ellos se creará el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Con ustedes vamos a gestar el Ministerio de Ciencia y Tecnología y tendrá presencia en todos los rincones de la patria. Tienen todo nuestro respaldo, vamos a destinar el presupuesto real a este ministerio que ustedes mismos encaminen”, sostuvo.

Agregó que los miembros de los colegios profesionales estarán en los ministerios y serán actores de una misma práctica.

“Lo que hacen ustedes profesionalmente tiene que sentirlo la población. Que lo sienta el maestro, el campesino, el obrero, el niño, el paciente, el ama de casa. Que sientan que hay un colegio profesional, un consejo nacional de decanos y más allá de pensar en el sueldo pensemos en el Perú”, mencionó tras indicar la necesidad de que toda escuela tenga un pequeño centro de investigación.

El decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Mario Carhuapoma, señaló en su discurso que la parte política va de la mano con la parte técnica basada en la ciencia, la tecnología y la innovación.

Dijo que han indicado a las universidades a trabajar el proyecto de transformación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ministerio de Ciencia y Tecnología, que Castillo puso en su agenda política por recomendación de este colegio profesional.

“Señores decanos, cuando un candidato como el profesor Pedro Castillo te escucha y pone en agenda la propuesta creo que te sientes tomado en cuenta. Eso ha generado empatía con él”, comentó.

Factibilidad

Luego procedió a entregar el proyecto de creación del ministerio. Señaló su factibilidad y precisó que no requiere de más burocracia.

“Tenemos más de 17 institutos de investigación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) y si los juntamos tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No requiere más burocracia como muchos piensan, sino que debilita el estatus quo de los grupos de poder que no quiere que la población piense. Solo la ciencia, la tecnología y la educación salvará al Perú. Usted dice: ‘En un país rico, no más pobres’. Nosotros decimos: ‘En un país con banco genético de biodiversidad, dejemos de ser los eternos mendigos’”, anotó Mario Carhuapoma.

Mientras que en el Centro de Lima, la candidata a vicepresidenta por Perú Libre, Dina Boluarte, acudió al local donde están albergados los simpatizantes de este partido político que llegaron a Lima desde el interior con el propósito de apoyar a Pedro Castillo. Después de escucharlos, Boluarte les pidió permanecer vigilantes frente al Jurado Nacional de Elecciones y mantenerse unidos.

La clave.

Les dijo que serán parte de su gobierno, si gana las elecciones para gestar lo que sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Castillo recibió dos proyectos y un informe

Mario Carhuapoma entregó el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. “Lo ponemos en sus manos para trabajarlo articuladamente”, le dijo. También, el proyecto de creación del Viceministerio de Bienes Estratégicos en Salud. Y un informe final del equipo multidisciplinario de los colegios profesionales sobre salud, trabajo y educación.

