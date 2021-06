Dina Boluarte, postulante a la vicepresidencia por Perú Libre, dijo estar segura que su partido ganará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, que se ejecuta a nivel nacional y en el extranjero este domingo 6 de junio.

En tal sentido, comentó que si Pedro Castillo llega a ser el próximo presidente del Perú, él y su equipo cumplirán con trabajar con unidad, sin excluir a las personas por sus preferencias políticas o económicas.

“El mensaje de unidad que ha llevado el profesor Pedro Castillo, nosotros vamos a seguir trabajando, porque estamos seguros de que en estas elecciones vamos a ser los ganadores . Y queremos trabajar de la mano con todos, sin distinción absoluta de nadie”, mencionó la abogada para La Liga Electoral.

Asimismo, señaló que la prensa ha “ayudado a polarizar” las diferencias entre los simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular, partido político que tiene a Keiko Fujimori como candidata del balotaje de los comicios en el año del bicentenario.

“Acá no habrá distinción por situaciones políticos o económicas, ni nada por el estilo. (...) Todos los peruanos pisamos el mismo territorio, por nuestras venas corre sangre peruana. Todos nos merecemos respeto”, mencionó.

Boluarte: “Ataque de Keiko en mi persona se ha consumado”

Por otro lado, la candidata a vicepresidenta se pronunció sobre la agresión física y verbal que sufrió al salir de su local de votación en la mañana de este domingo por parte de simpatizantes fujimoristas. Incluso, le lanzaron un polo naranja.

“Al momento de salir parece que ya tenían preparada (la agresión) la gente de Fuerza Popular. (...) Ahí está la agresión, no solamente verbal sino también física porque me han lanzado cosas. Yo creo que podemos tener discrepancias seguramente, pero tenemos que ser tolerantes”, remarcó.

“Nosotros de Perú Libre hemos sido personas no beligerantes, no hemos entrado a querer atacar, no somos personas violentas, siempre hemos caminado de manera pacífica. Del otro lado sí hemos recibido ataques y más ataques. Y hoy día prácticamente ese ataque de la señora Keiko, lo que ha estado diciendo en diversos canales de televisión, en mi persona se ha consumado porque he sido víctima de violencia”, enfatizó Dina Boluarte.

