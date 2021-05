Castillo propone crear nuevo fondo de pensiones “para acabar con la usura”

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó a través de un video publicado en sus redes sociales que de ganar la segunda vuelta de las elecciones generales del próximo 6 de junio de 2021, creará un nuevo fondo de pensiones “para acabar con la usura y precariedad que existe actualmente en las AFP y la ONP”.

“Es totalmente falso que el gobierno de Pedro Castillo va a acabar con sus ahorros. Por el contrario, vamos a cuidar, a cautelar los ahorros de los trabajadores. Es más, vamos a llamar a todos los trabajadores del país para gestar un nuevo sistema nacional de pensiones. Que sean los mismos trabajadores los que definan el destino de sus ahorros”, mencionó el docente luego de ser cuestionado por sus comentarios sobre las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP).

El líder del partido del lápiz apeló a su experiencia personal sobre el trabajo, el cual calificó de sagrado.

“Querido pueblo peruano, mi padre me enseñó que las cosas ajenas no solamente se tienen que cuidar. Mi padre me enseñó a trabajar y a comer el pan con el sudor de la frente. Y el fruto de nuestro trabajo es sagrado. El fruto de los trabajadores es sagrado”.

También exhortó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por la información que circula y resaltó el respeto por los ahorros.

“ Convocamos al pueblo peruano a no dejarse sorprender. Los que sabemos trabajar, sabemos cómo llevar un pan a la boca y cuidar los ahorros no solamente del trabajo, sino de nuestra familia. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro”, finalizó.

Castillo plantea reformar sistema de pensiones, no confiscar ahorros de afiliados

El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, ha sido criticado durante las últimas semanas por comentarios sobre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ya que presuntamente habría afirmado que de ganar en la segunda vuelta del 6 de junio, las cerraría. Sin embargo, dichas declaraciones muestran una imagen incompleta de lo expresado por el docente.

El 17 de abril, durante una de sus actividades proselitistas en la ciudad de Cajamarca, Castillo afirmó estar en contra de las AFP que explotan a sus trabajadores.

“No más AFP que explotan a sus trabajadores. Hago un llamado a todos los trabajadores del pueblo peruano que nos sentemos a conversar para gestar un nuevo sistema nacional de pensiones con los mismos trabajadores peruanos. ¿Por qué no un banco nacional de los trabajadores?”, se cuestionó. Sin embargo, fue acusado sin razón aparente de querer confiscar los fondos de los aportantes.

