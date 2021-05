Keiko Fujimori de Fuerza Popular no tiene fecha fija para pisar Arequipa, mientras que Pedro Castillo de Perú Libre lo haría este sábado 15 de mayo.

José Antonio Manrique Salinas, secretario de prensa del partido naranja, culpó a Castillo de retrasar la gira de Fujimori. “Con toda esta indecisión y desorganización del señor Castillo (por los debates), afecta nuestras actividades”, sostuvo.

Sin la llegada de la lideresa del fujimorismo, la cosecha de votos en el sur resulta pobre. Manrique reconoce que están activos pero con poca militancia. “Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, nos siguen deshumanizando”, adujo. En promedio de 80 a 100 militantes participan por actividad. Realizan banderolazos en los distritos de Mariano Melgar, Alto Selva Alegre, el Cercado etc. Hoy harán uno en la provincia de Islay y mañana inaugurarán un local partidario en Congata, Uchumayo. Sostuvo que la gente financia la campaña con sus recursos. Compra polos de la selección y banderas. No tienen otro apoyo.

Lo que sí van en aumento son los paneles “anticomunistas”. Están en la Av. Ejército, Av. Jesús, Mariscal Castilla. “Los arequipeños no queremos otra Venezuela para nuestros hijos por eso nos unimos a Keiko y votamos por la democracia”, alega el de la Av. Jesús, en Paucarpata. “Los paneles están siendo financiados por gente privada o facciones que no tienen que ver con el partido (…) Son simpatizantes preocupados por el advenimiento del comunismo”, explicó Manrique. No quiso revelar quienes los pagan y que si fueran financiados por el partido lo diría.

Asegura que Fuerza Popular en Arequipa tiene vida partidaria pero que no es muy difundida. “Son muchas personas que de manera desinteresada asisten a las actividades, muy a pesar de la desinformación que se da”, sostuvo.

Sobre el temor a protestas contra Keiko, como las ocurridas en la anterior campaña del 2016, Manrique indicó que estas fueron organizadas por los partidos de izquierda.

“No es gente espontánea, son izquierdistas. Se cree que es un rechazo ciudadano, pero es politizado”, respondió

“La guerra sucia”

El secretario regional de Perú Libre en Arequipa y virtual congresista, Jaime Quito, anunció la llegada de Castillo para el sábado. Sostuvo que afinarán la estrategia de campaña. Minimizó la encuesta de CPI que da casi un empate entre los dos candidatos. Explicó que hay dos tipos de sondeos, los de los grupos empresariales y los de las calles. “Hay un direccionamiento que buscan apoyar indirectamente a la candidata de la corrupción”, declaró.

Resaltó que Castillo soporta una guerra sucia que busca promover miedo y terror y en donde algunos medios de comunicación cumplen su papel.

La estrategia de campaña está centrada en abrir locales de campaña.❖

ENFOQUE

José Luis Ramos

Sociólogo

Deben ganar argumentos

La estrategia de los paneles que dicen defender la democracia en realidad van contra ella. La democracia es una discusión en base a argumentos de los cuales la población toma posición en las elecciones. Pero cuando se recurre a generar miedo, como que el dólar se dispara, que los capitales se fugan es terrorismo blanco. Además vulnera la ley de propaganda electoral, esos carteles no pueden ser anónimos.

Deben ganar los mejores argumentos. Si creen que lo mejor para el país es el modelo neoliberal deben demostrarlo o si el Perú necesita cambios profundos, también.