El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, anunció que, en un posible gobierno suyo, estará atento a las sugerencias que brinden los científicos y que pondrá la tecnología al servicio de la sociedad peruana.

“ Nuestra principal atención estará en las recomendaciones de la comunidad científica . Nuestra principal inversión será poner la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo”, señaló en su cuenta oficial de Twitter.

El maestro de escuela también indicó que “ el camino al desarrollo está en la educación y en buenas decisiones, no en la mano dura ”. Esto último en referencia a la estrategia de su contendora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) durante la campaña de primera vuelta, en la que afirmó que el Perú necesita una “demodura” (una democracia dura).

No obstante, a pesar de haberse referido a la ciencia y a la educación, el profesor aún no ha dado a conocer a su equipo técnico, pese a que la prensa se lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, al igual que a su contrincante Keiko. Incluso, durante un mitin en Piura, dijo que no los ha presentado porque ellos no están solo “para la foto”, sino que deben trabajar por el país.

“Algunos dicen, ‘oiga, y su equipo técnico no lo vemos’. Acá no puedo exhibir a mi equipo técnico para la foto porque es un equipo técnico que conoce la realidad del país, sabe cómo es el Perú, sabe cómo es la realidad nuestra y no va a estar allá sentado”, expresó Castillo.

En su plan de gobierno, el candidato busca implementar la investigación científica en el currículo escolar y especializar científicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP), así como una soberanía tecnológica digital. Pero no propone destinar un presupuesto específico para el desarrollo de la ciencia en el país.

Tuit del candidato de Perú Libre.

Castillo no indultará a Fujimori

Durante una de sus actividades proselitistas en Piura, el postulante presidencial Pedro Castillo también fue consultado sobre si en un gobierno suyo le concedería la excarcelación al expresidente Alberto Fujimori. El candidato de Perú Libre lo negó.

“Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y nos ratificamos en el norte del país. El pueblo tiene memoria, entonces creemos importante decirle que en ese marco ni indulto, ni perdón, ni olvido”, declaró en diálogo con la prensa.

Sin embargo, el aspirante al sillón presidencial no deslindó sobre la posibilidad de indultar a Antauro Humala, quien está sentenciado a 19 años de cárcel por los asesinatos de policías en el Andahuaylazo.

