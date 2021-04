Flor Pablo, del Partido Morado: “Vamos decididos a pasar a segunda vuelta”

Flor Pablo Medina, miembro de la fórmula presidencial del Partido Morado, aseguró que su agrupación política liderada por el candidato al más alto cargo del Ejecutivo, Julio Guzmán, está decidida a pasar a la segunda vuelta en estas Elecciones Generales 2021.

En diálogo con TV Perú, fue consultada sobre la posibilidad de que Guzmán no acceda al balotaje, pues va bajo en las encuestas, pero que su partido sí alcance representación en el Parlamento, a lo que la educadora contestó: “ Nosotros vamos decididos a pasar a la segunda vuelta. Es como cuando uno inicia una carrera. Uno a medio camino no dice: ‘Lo haré o no haré’. Nosotros vamos a la meta y hasta el final . Y en eso estamos concentrados”.

“Nosotros, los peruanos, somos ver para creer. Tenemos en este momento una bancada morada, de nueve congresistas que trabaja de manera articulada, como un equipo, porque eso es el Partido Morado”, agregó.

Seguidamente, la también exministra de Educación afirmó: “ Nosotros no somos un vientre de alquiler. No somos una fusión de uno y de otro, que va a llegar al Congreso y va a disparar por su lado . Nosotros tenemos un plan de Gobierno, una forma de trabajar al servicio de la gente. Defendemos derechos, libertades y todo lo que tengan que ver en beneficio de nuestra ciudadanía. Y así vamos a seguir haciéndolo”.

Si el Partido Morado llega al Congreso, ayudará al Gobierno de turno

La también candidata al Congreso, Flor Pablo, comentó que la intención de la agrupación morada es llegar al Palacio Legislativo para “poder continuar con las reformas, sobre todo, ayudar al Ejecutivo a salir de esta crisis”, causada por la pandemia de la COVID-19.

“Siempre nuestro ánimo va a ser de concertar. Nosotros no somos un partido que entra y dice ‘vamos a ser oposición’. Somos opositores de las malas ideas. Somos opositores de los proyectos que van en contra de la ciudadanía”, afirmó.

Indicó que, de llegar al Parlamento, concertarán con “las fuerzas democráticas, con las fuerzas progresistas” y que tomarán distancia “con aquellos que van a defender intereses particulares, que van a aprovecharse del poder para cometer actos de corrupción”.

“Y eso queda clarísimo en nuestro desempeño. Por eso, al haber un ejemplo (con la bancada en el Congreso), la ciudadanía muestra una disposición de apoyo al Partido Morado”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.