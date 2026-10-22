Una fábrica de sardinas cerró en Estados Unidos y una donación de US$57 millones la convirtió en uno de los acuarios más visitados del mundo La antigua conservera funcionó durante décadas en California hasta que cerró por la crisis pesquera. Una millonaria contribución de una familia estadounidense permitió transformar el lugar en un centro de conservación marina.

El Monterey Bay Aquarium, inaugurado el 20 de octubre de 1984, fue construido sobre la antigua conservera de Hovden, que cerró en 1973. | Composición: IA (ChatGPT)

El Monterey Bay Aquarium, inaugurado el 20 de octubre de 1984, fue construido sobre la antigua conservera de Hovden, que cerró en 1973. | Composición: IA (ChatGPT)

Una fábrica de sardinas que había quedado abandonada en California, Estados Unidos, terminó convirtiéndose en uno de los acuarios más reconocidos del mundo gracias a una donación de US$57 millones de una familia estadounidense. El establecimiento industrial, que cerró sus puertas en 1973 tras una prolongada crisis pesquera, dio paso a un proyecto que, décadas después, acumula más de 70 millones de visitantes.

Se trata del Monterey Bay Aquarium, construido en el antiguo emplazamiento de la conservera Hovden, en la ciudad de Monterey. El centro abrió sus puertas el 20 de octubre de 1984 y acaba de cumplir 42 años. Lo que antes era un espacio dedicado al procesamiento de pescados ahora alberga ecosistemas marinos y desarrolla programas de investigación y protección de especies.

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Detrás de esta transformación estuvieron David y Lucile Packard, quienes financiaron el proyecto impulsado por científicos y miembros de su familia. Según la Fundación Packard, su contribución alcanzó los US$57 millones, mientras que el acuario registra US$55 millones como costo inicial de construcción.

¿Por qué cerró la fábrica de sardinas que terminó convertida en un famoso acuario?

La historia comenzó el 7 de julio de 1916, cuando el empresario Knut Hovden inauguró una fábrica de conservas de pescado en Cannery Row, una zona industrial de Monterey que se había convertido en un importante centro pesquero de California.

Durante sus años de mayor actividad, la instalación llegó a ser la conservera de sardinas más grande del sector. Sin embargo, el panorama cambió a comienzos de la década de 1950, cuando las poblaciones de sardinas disminuyeron considerablemente y afectaron a las empresas dedicadas a su procesamiento.

En un intento por mantener las operaciones, la compañía comenzó a enlatar calamares. La estrategia no consiguió revertir sus dificultades económicas y la fábrica cerró definitivamente en 1973.

El complejo quedó sin actividad industrial y parte de sus instalaciones se deterioró. Posteriormente, el proyecto del acuario contempló demoler determinadas estructuras y recuperar elementos de la antigua fábrica, entre ellos instalaciones vinculadas a su funcionamiento original.

¿Quién donó US$57 millones para construir el Monterey Bay Aquarium?

La transformación del lugar comenzó a tomar forma en 1977, cuando un grupo de científicos marinos y residentes de California propuso aprovechar el antiguo espacio industrial para crear un acuario dedicado a mostrar la biodiversidad de la bahía de Monterey.

Entre quienes promovieron la iniciativa estaba Nancy Burnett, hija de David y Lucile Packard. Su hermana Julie Packard también se incorporó al proyecto. Ambas habían realizado estudios de posgrado en biología marina y compartían el interés por acercar al público al conocimiento de los océanos.

La propuesta necesitaba una inversión considerable. Fue entonces cuando sus padres, David y Lucile Packard, decidieron aportar los recursos económicos necesarios para hacerla realidad.

Según una publicación de la Fundación David y Lucile Packard de octubre de 2024, la contribución familiar fue de US$57 millones. Por su parte, la institución registra US$55 millones como el costo inicial de construcción de sus instalaciones.

Después de seis años de planificación, el Monterey Bay Aquarium finalmente abrió sus puertas el 20 de octubre de 1984. Durante aquella primera jornada recibió a 10.681 personas, una cifra que anticipaba el interés que despertaría el nuevo centro.

De una fábrica abandonada a un acuario con más de 70 millones de visitantes

El proyecto no se limitó a recuperar un terreno que había perdido su actividad industrial. Su objetivo fue crear un espacio en el que las personas pudieran conocer de cerca los ecosistemas del océano Pacífico y comprender la importancia de protegerlos.

Con el paso de los años, el Monterey Bay Aquarium se convirtió en una institución de referencia para la educación y conservación marina. Según su información oficial, cuenta con cerca de 200 exhibiciones dedicadas a los distintos hábitats de la bahía.

Entre sus principales instalaciones se encuentra un bosque de algas marinas vivas, una exhibición pionera que permite observar uno de los ecosistemas más representativos de las costas de California.

El acuario también desarrolló investigaciones relacionadas con las nutrias marinas y consiguió exhibir ejemplares juveniles de tiburón blanco antes de devolverlos a su hábitat natural.

La magnitud de su crecimiento se refleja en las cifras de asistencia: hasta finales de 2023, había recibido a más de 70 millones de visitantes, de acuerdo con la cronología publicada por la propia institución.

Además, sus programas educativos habían acogido a más de 2,75 millones de estudiantes hasta ese mismo año.

El impacto ambiental de una donación realizada hace más de 40 años

La creación del Monterey Bay Aquarium también contribuyó a aumentar el interés público por la protección de los ecosistemas marinos de California.

De acuerdo con la Fundación Packard, las exhibiciones y actividades de conservación impulsadas por la institución ayudaron a generar conciencia sobre la importancia de proteger la bahía de Monterey, declarada santuario marino nacional en 1992.

A diferencia de las instalaciones industriales que funcionaban anteriormente en el lugar, el nuevo proyecto se concentró en la investigación, educación y conservación del océano.

La institución también conserva vestigios de su pasado como fábrica de conservas, una conexión entre la antigua actividad económica de Monterey y su posterior transformación.

Hoy, 42 años después de su inauguración, el Monterey Bay Aquarium continúa funcionando en la histórica zona de Cannery Row. Su historia muestra cómo una iniciativa científica respaldada por una donación millonaria permitió dar un nuevo uso a un antiguo espacio industrial y convertirlo en un centro dedicado a la protección de la vida marina.