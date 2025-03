Día de las Trabajadoras del Hogar: “Ya no somos ayudantas”

Este 30 de marzo, Perú conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha clave que, además de ser no laborable, permite visibilizar los avances y desafíos que aún enfrenta este sector, compuesto en su mayoría por mujeres.

Al día de hoy se han logrado dos normas importantes: el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que las reconoce como trabajadoras, y la Ley 31047, que equipara sus derechos a los de cualquier otro trabajador.

Con este último, tienen derecho a un contrato escrito, gratificaciones, seguro de salud, CTS, una jornada de ocho horas, 30 días de vacaciones remuneradas al año, un horario de refrigerio y licencias por maternidad, tanto pre como postnatal.

“Es un logro de las mujeres y del sindicato”, afirmó Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Fenttrahop), a La República.

Sin embargo, según la ONG Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR), el 95% de las trabajadoras del hogar en el país sigue laborando en la informalidad. Esta cifra coincide con lo señalado por Alejandra Dinegro, especialista laboral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien precisó a este diario que el porcentaje podría llegar al 97%, dejando solo al 3% de trabajadoras con acceso a beneficios laborales.

Problemáticas

Uno de los problemas más recurrentes es el abuso de algunas agencias de empleo, que siguen cobrando comisiones a las trabajadoras, aunque la ley obliga a los empleadores a asumir los costos de contratación.

"Muchas agencias distorsionan la relación laboral al firmar contratos entre la agencia y la empleadora, cuando en realidad el acuerdo debe ser entre la trabajadora y el empleador", denunció Mozombite.

Por otro lado, la Ley 31047 reconoce el Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar como feriado no laborable y remunerado, lo que implica que quienes trabajen ese día deben recibir un pago triple. Sin embargo, al no figurar en "rojo" en el calendario oficial de feriados, su cumplimiento es irregular.

"Muchas empleadoras dicen: ‘pero eso no está en el calendario’. Y claro, las grandes conquistas laborales no siempre aparecen ahí. Lo mismo ocurre con el 25 de octubre para los obreros de construcción civil o el 5 de noviembre para los trabajadores de limpieza pública", explicó la representante del gremio.

Dinegro aclaró que esta fecha no aparece resaltada porque solo aplica a las trabajadoras del hogar. No obstante, subrayó que ello no debería ser una excusa para su incumplimiento.

Acceso a la seguridad social

Uno de los temas que aún requiere mayor claridad es el acceso a la seguridad social para quienes trabajan a tiempo parcial. Actualmente, la ley contempla tres modalidades: con residencia (antes “cama adentro”), sin residencia (“cama afuera”) y a tiempo parcial. Sin embargo, el reglamento no especifica con precisión cómo acceder a la seguridad social en esta última modalidad.

En colaboración con la OIT, el gremio busca establecer una mesa de trabajo para definir un mecanismo que garantice la cobertura de salud y jubilación para todas las trabajadoras del hogar.

“No solo hablamos de las nuevas generaciones, sino también de aquellas que trabajaron toda su vida y que hoy, en la vejez, no tienen una pensión que les permita vivir con dignidad”, enfatizó la vocera.

En 2023, se lanzó la campaña "Cuida quien te cuida" para concientizar sobre los derechos de este sector. Además, las mesas de diálogo han sido institucionalizadas con una resolución ministerial, lo que permite a las trabajadoras del hogar participar activamente en la construcción de soluciones a sus problemáticas.

Feria y demandas al gobierno

Para conmemorar la fecha, este domingo 30 de marzo se realizará una feria en la Alameda 28 de Julio, en el Cercado de Lima, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Además, Mozombite informó que a las 12:00 p.m. se espera la participación del ministro de Trabajo, a quien las dirigentes han pedido que dé el ejemplo: “Nos gustaría que el ministro aparezca con el contrato de su trabajadora del hogar y que lo difunda, porque el ejemplo empieza en casa”.

Cabe recordar que el año pasado para la misma fecha el ministro se presentó para cuestionarles si tienen objetivos en la vida, puesto que a diferencia de su madre, no apuntaron a otra profesión.

“Me quería quebrar, pero no le di el gusto”, afirmó Leddy Mozombite.

De esta manera se evidencia que, a pesar de los avances logrados desde 2020, las trabajadoras del hogar en el Perú continúan en una lucha constante por el respeto y aplicación de sus derechos.

Su demanda es clara: “Hemos dejado de ser las ayudantas, las sobrinas, las ahijadas. Somos trabajadoras como cualquier otro trabajador”, finalizó.