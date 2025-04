¿Qué significan las etiquetas de huevos en los supermercados de EEUU? Aprende a elegir según la etiqueta

El aumento de precios de los huevos en los supermercados de Estados Unidos ha generado confusión entre los consumidores. Con diversas etiquetas como "sin jaula", "orgánico" y "criados en pasto", es importante entender qué significa cada una al momento de elegir. Aquí te explicamos cómo descifrar las etiquetas para tomar decisiones más informadas en tu próxima compra.

En medio de los cambios en la industria de los huevos, es fundamental conocer qué hay detrás de cada término en el envase. Ya sea por el bienestar animal o por tus preferencias personales, entender las etiquetas te permitirá seleccionar el tipo de huevo que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Qué significan las etiquetas en los envases de los huevos?

La etiqueta "sin jaulas" en los huevos significa que las gallinas no están enjauladas, pero no implica que tengan acceso al aire libre o al sol. A menudo, pueden estar en espacios cerrados y hacinados. Por otro lado, los huevos con la etiqueta "orgánica" provienen de gallinas alimentadas con granos sin pesticidas ni OGM, sin antibióticos, y deben tener acceso al exterior. Sin embargo, no hay una definición estándar para los huevos "criados en pasto". Las etiquetas como Certified Humane o American Humane Certified exigen que las gallinas tengan acceso al pasto y suficiente espacio para comportamientos naturales, como picotear.

Términos como "fresco de granja" y "natural" no tienen un significado claro ni regulado. Todos los huevos provienen de granjas, aunque estas puedan ser instalaciones industriales con gallinas enjauladas. El término "fresco" se refiere a productos no congelados, pero los huevos no deben ser congelados. "Natural" no añade un valor claro al producto, ya que un huevo es, por naturaleza, un alimento sin procesar.

¿Cuál es la diferencia entre los huevos orgánicos y los criados en pasto?

Los huevos orgánicos provienen de gallinas alimentadas con granos sin pesticidas sintéticos ni OGM, y estas aves deben tener acceso al exterior. Además, las gallinas orgánicas no reciben antibióticos, lo que los convierte en una opción más saludable y amigable con el medio ambiente. Sin embargo, la etiqueta orgánica no siempre garantiza que las gallinas vivan en condiciones ideales; más bien, está relacionada con su alimentación y el manejo agrícola.

Por su parte, los huevos “criados en pasto” provienen de gallinas que tienen acceso a pastizales donde pueden llevar a cabo comportamientos naturales como picotear insectos y semillas. No obstante, la certificación de "criado en pasto" no tiene un estándar universal, por lo que es crucial buscar sellos específicos que certifiquen que las gallinas realmente tienen un acceso adecuado al pasto y no solo un espacio limitado.