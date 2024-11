La plataforma digital Yape, conocida por su amplia aceptación en el Perú para transferencias rápidas, ha incorporado una nueva funcionalidad que permite a sus usuarios abrir una cuenta en dólares. Este proceso puede realizarse directamente desde la aplicación, lo que evita la necesidad de visitar una oficina del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Esta herramienta facilita la gestión de transacciones en moneda extranjera de manera rápida y completamente en línea. Así, los clientes de Yape ahora pueden manejar sus operaciones en dólares desde la misma aplicación que utilizan para soles, lo que representa una mejora significativa en la comodidad y accesibilidad del servicio.

Yape 2024: ¿cómo abrir una cuenta en dólares en el BCP?

Abrir una cuenta en dólares dentro de la app es un procedimiento sencillo. Los pasos a seguir son:

Ingresar a la sección “Cambiar dólares” y seleccionar la opción “Abre tu cuenta dólares al toque”. Presionar “Comencemos” para iniciar el proceso. Indicar si tienes residencia fiscal en Perú. Completar la información sobre tu ocupación. Verificar la cuenta mediante el código que se mostrará en tu dispositivo móvil.

Al finalizar estos pasos, tu cuenta estará habilitada para realizar operaciones en dólares.

¿Es posible recibir dinero del extranjero sin pagar comisiones?

La aplicación también ha incorporado un servicio que permite a sus usuarios recibir remesas desde más de 20 países sin cargos adicionales. Las transferencias pueden enviarse tanto en soles como en dólares, pero para acceder a esta última opción, es indispensable contar con una cuenta en dólares en el BCP.

El remitente debe proporcionar los datos requeridos, seleccionar la opción "Billetera móvil" y elegir Yape como método de envío. Los beneficiarios recibirán una notificación por correo electrónico y mensaje de texto en el momento que la transferencia se complete, y podrán revisar los detalles en el historial de la aplicación.

Este es el monto máximo que un usuario puede recibir en dólares estadounidenses

En cuanto a las restricciones, Yape permite recibir un máximo de S/ 3.500 por operación en soles, con un límite diario de S/ 11.400 y uno mensual de S/ 38.000. Para dólares, los montos están limitados a US$ 999 por transacción, US$ 3.000 diarios y hasta US$ 10.000 al mes.

Lista de países desde los cuales puedes recibir dinero por Yape

La aplicación permite recibir remesas provenientes de 37 países ubicados en 4 continentes. Esto incluye a naciones con grandes comunidades peruanas, como:

Estados Unidos

Chile

España

Italia

Brasil

Argentina

Canadá

Nueva Zelanda.

La lista completa de los países habilitados está disponible en la página web de Yape.

¿Qué hacer si ya no puedes recibir dinero en Yape?

Si un usuario alcanza el tope mensual de recepción en Yape, deberá esperar al inicio del siguiente mes para que el sistema reactive la posibilidad de recibir fondos. Para evitar complicaciones, el Banco de Crédito del Perú (BCP) sugiere que los usuarios supervisen sus operaciones desde la aplicación y organicen sus finanzas con antelación.

Asimismo, Yape ofrece una función que permite revisar todas las transacciones realizadas, lo cual ayuda a identificar si se está cerca de alcanzar el límite permitido. En casos donde se proyecta recibir montos significativos, el banco recomienda explorar otras opciones financieras que no presenten estas restricciones.