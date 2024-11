¿Te pueden enviar dinero desde el extranjero sin comisiones? Esto debes saber sobre Yape

En los últimos años, las aplicaciones financieras han facilitado las transferencias de dinero entre personas, y Yape, del Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las opciones más populares en el país.

Si bien esta plataforma es conocida por permitir transferencias rápidas y gratuitas entre usuarios dentro del Perú, surge la duda de si es posible recibir dinero desde el extranjero sin incurrir en cargos adicionales.

¿Es posible enviar dinero desde el extranjero sin comisiones?

Yape ha implementado un servicio que permite a los usuarios peruanos recibir remesas desde más de 20 países sin generar comisiones. Los envíos pueden realizarse en soles o dólares, y la plataforma ha establecido requisitos específicos para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera eficiente. Para recibir remesas en dólares, los usuarios deben tener una cuenta en dólares en el BCP.

Además, los remitentes deben seguir ciertos pasos al momento de realizar la transferencia, como ingresar los datos personales, seleccionar la opción "Billetera móvil" y elegir Yape como el método de envío. Los usuarios serán notificados por correo electrónico y mensaje de texto en el momento que la remesa haya sido entregada, y podrán ver los detalles del envío en su historial.

En caso de no recibir el dinero de inmediato, deberán esperar un día hábil y, si el problema persiste, contactar a un asesor.

¿Cuál es el monto máximo que un usuario puede recibir en dólares estadounidenses?

Yape también establece límites para las remesas recibidas. En soles, el monto máximo por transacción es de S/ 3.500, con un límite diario de S/ 11.400 y mensual de S/ 38.000. En dólares, el límite por transferencia es de US$ 999, mientras que el límite diario es de US$ 3.000 y el mensual es de US$ 10.000.

Lista de países desde los cuales puedes recibir dinero por Yape

La aplicación permite recibir remesas provenientes de 37 países ubicados en 4 continentes. Esto incluye a naciones con grandes comunidades peruanas, como:

Estados Unidos

Chile

España

Italia

Brasil

Argentina

Canadá

Nueva Zelanda.

La lista completa de los países habilitados está disponible en la página web de Yape.