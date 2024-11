En un contexto económico donde cada decisión financiera es clave, elegir correctamente la institución para hacer un depósito a plazo fijo es esencial en el panorama financiero de Perú. Con la llegada de octubre, las alternativas en el mercado se multiplican, por lo que es fundamental identificar qué entidades ofrecen las tasas de interés más convenientes. Desde las cajas municipales hasta los bancos y financieras, cada opción presenta características que pueden influir en el crecimiento de tu inversión.

Además, en 2024, las tasas de interés para depósitos a plazo fijo se mantienen competitivas, lo que representa una oportunidad atractiva, especialmente para aquellos que han retirado sus fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y no requieren su uso inmediato. A continuación analizamos las tasas de interés de diversas instituciones financieras que operan en nuestro país para que puedas comparar y elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades de ahorro, de acuerdo a los datos brindados por la SBS.

Estos son los bancos y financieras que ofrecen las tasas de interés más altas para depósitos a plazo fijo en octubre

El depósito a plazo fijo se presenta como una opción atractiva para los peruanos que disponen de ahorros que no planean utilizar en el corto plazo. Este método de ahorro en instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se considera una alternativa segura para incrementar el capital. Según la SBS, las tasas de interés promedio más altas en soles para depósitos a plazo fijo con un plazo superior a 360 días son las siguientes:

Entidad Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) Banco de Crédito 0,2% Interbank 0,5% Scotiabank Perú 0,5% Banco Pichincha 1% MiBanco 1,15% BanBif 1,4% CMAC Maynas 1,75% Financiera ProEmpresa 2% Alfin Banco 2,5% CMAC del Santa 2,6% CMAC Tacna 2,7% Bancom 2,75% CrediScotia 2,8% CMAC Ica 3% CMAC Cusco 3,1% CMAC Arequipa 3,25% Compartamos Financiera 3,35 CMAC Huancayo 3,5% CRAC PRYMERA 3,5% Financiera Confianza 3,5% BBVA 3,5% CMAC Piura 3,55% CMAC Trujillo 4% CRAC Cencosud Scotia 4% Financiera Qapaq 4,5% Banco GNB 4,75% CMCP Lima 5% Banco Falabella 5,25% Financiera Oh 5,25% Financiera Efectiva 6% Banco Ripley 6,25%

El Banco Ripley se posiciona actualmente como la entidad con la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) más alta, que alcanza el 6,25%. Le sigue la Financiera Efectiva, con una TREA del 6%. A continuación, se encuentran la Financiera Oh y el Banco Falabella, ambas con una TREA del 5,25%. Y, cerrando el Top 5, la Caja Metropolitana de Lima con una TREA del 5%.

¿Qué es el FSD y cómo protege a depositantes?

Una de las principales ventajas de realizar un depósito a plazo fijo es la protección brindada por las instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Desde septiembre hasta noviembre de 2024, los depósitos en estas entidades están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que protege hasta un monto máximo de S/ 121,900 por entidad financiera. Este seguro es fundamental, ya que garantiza que, en caso de insolvencia de un banco, caja o financiera, los ahorros de los clientes estarán asegurados hasta el monto especificado.

Atención en una Caja Municipal. Foto: Andina

¿Qué no cubre el FSD?

En primer lugar, el FSD no cubre los depósitos de aquellos titulares que, durante los dos años previos a la declaración de disolución y liquidación, se hayan desempeñado como directores o gerentes de la entidad. Asimismo, quedan excluidos los depósitos de las personas que pertenezcan a grupos económicos con una participación mayor al 4% en la propiedad de la empresa, siempre que hayan participado directa o indirectamente en su gestión.

Además, no están cubiertos los depósitos de personas vinculadas a la empresa, incluidos accionistas y personal de dirección y de confianza. Tampoco se incluyen los depósitos de otras empresas del sistema financiero nacional o del extranjero, así como aquellos constituidos en infracción de la ley. Los instrumentos que, aunque formalmente se denominan depósitos, son en esencia acreencias no depositarias, tampoco están protegidos.

Es fundamental destacar que los certificados, bonos y cualquier otro instrumento emitido al portador no cuentan con la garantía del FSD. Por otro lado, los cheques y otras formas permitidas de órdenes de pago giradas contra una entidad miembro del FSD que haya sido declarada en disolución y liquidación, y que no hayan sido pagadas antes del cese de operaciones, no están amparados por la cobertura del seguro de depósitos.

¿Cómo maximizar las ganancias?

Para maximizar los beneficios de los depósitos a plazo fijo, el economista Arturo García sugiere seguir las siguientes pautas: