Este país de América Latina tiene la cocina más inferior del mundo, según Taste Atlas: el último lugar del top 100

La plataforma Taste Atlas presentó su ranking de las '100 Best Cuisines in the World' y aunque América Latina se destaca con la gastronomía de México en las primeras posiciones, también se encuentra en el extremo opuesto. Una nación latinoamericana ocupa el último puesto entre los 100 destacados por el portal gastronómico, con u puntaje de apenas 3,86.

TasteAtlas es una plataforma en línea dedicada a catalogar, calificar y promover las tradiciones gastronómicas de diferentes países del mundo. Su objetivo principal es preservar y difundir los sabores locales y las recetas tradicionales, sirviendo como una guía global para los amantes de la comida. El portal recopila información sobre platos tradicionales, ingredientes locales, bebidas y técnicas culinarias.

El país de América Latina tiene la cocina más inferior del mundo

Nicaragua es el país de América Latina con la cocina más inferior del mundo, según el ranking de las '100 Best Cuisines in the World' publicado por Taste Atlas. Esta nación latinoamericana ocupa el puesto 100 del listado, siendo Laos (puesto 99), Nigeria (puesto 98), Bolivia (puesto 97) y Albania (puesto 96) los que completan el top 5 del final del ranking.

Dentro de la plataforma de Taste Atlas, el ranking ofrece un análisis detallado de la gastronomía local nicaragüense. El informe destaca al Pastel de tres leches, el Gallo pinto y el Vaho, como los tres mejores platos de la cocina nacional.

Nicaragua ocupa el último puesto en el ranking presentado por Taste Atlas. Foto: Taste Atlas.

Top 5 de las cocinas inferiores, según Taste Atlas

Albania (puesto 96) Bolivia (puesto 97) Nigeria (puesto 98) Lao (puesto 99) Nicaragua (puesto 100)

México tiene la mejor cocina de América Latina, según Taste Atlas

México fue reconocido como el país con la mejor gastronomía de América Latina, ocupando el tercer lugar a nivel mundial, según el ranking 2024 de TasteAtlas. Este prestigio se respalda en los platos icónicos como los tacos, el mole, el pozole y el guacamole. Además, la gastronomía mexicana cuenta con el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En el mismo ranking, otros países latinoamericanos también figuran con menciones destacadas. Perú ocupa el puesto 14 gracias a su reconocida variedad de platos como el ceviche y el lomo saltado, mientras Brasil y Colombia se ubican en las posiciones 16 y 18 respectivamente, con especialidades como la feijoada, la picanha y la bandeja paisa.