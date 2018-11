CADE 2018: "El modelo de crecimiento histórico del Perú se secó"

Andrés Cadena, Socio Senior de McKinsey & Company, brindó un panorama de los niveles de competitividad de la economía peruana durante CADE 2018 y explicó que el modelo de crecimiento de la economía peruana ya habría alcanzado su tope máximo.

"El modelo de crecimiento histórico del Perú se secó. El modelo basado en horas hombres brutas. Hay una tasa máxima de crecimiento de la economía del Perú si no innova que no pasa del 3,5%", dijo el economista colombiano durante CADE 2018.

Cadena explicó que en los últimos años la economía peruana creció gracias a la inserción de una mayor masa laboral que, aunque informal, generó altas tasas de crecimiento. Sin embargo, ahora es necesario invertir en tecnología en innovación para lograr nuevamente mejores tasas.

"El Perú crece, es verdad, pero el gran crecimiento del Perú se explica por esos jóvenes que entraron a la masa laboral pero no consiguieron oportunidades formales. (...)Ese modelo no es sostenible. Ese modelo es fruto de la expansión demográfica. La producción se ha basado en mano de obra y no en tecnologías", aseveró.