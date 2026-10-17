Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la jornada 12 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y Atlético Grau se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO juegan HOY sábado 17 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfazo de visita por 2-1 ante Cusco FC, los íntimos recibirán a Atlético Grau en Matute con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla. En cuanto a los albos, igualaron de local sin goles ante Los Chankas y de vencer al conjunto blanquiazul, se podrían meter nuevamente en la pelea por el torneo.
Horarios por país del partido Alianza Lima vs Atlético Grau
El duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará este sábado 17 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 7.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
- España: 3.30 a. m. (domingo 18/10)
Canal para ver Alianza Lima vs Atlético Grau
El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Alianza Lima vs Atlético Grau
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.
Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: posibles formaciones
- Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gentile, Pavez, Gaibor, Vélez; Castillo y Girotti.
- Atlético Grau: Álvarez; C. Vásquez, R. Tapia, I. Tapia, Alfaro; Oncoy, Guarderas; de la Cruz, A. Vásquez, Lavandeira y Fernández.
Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Grau
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Atlético Grau.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,65), gana Atlético Grau (8,40)
- Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,50), gana Atlético Grau (9,50)
- Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (9,00)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (8,55)
- Caliente: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,70), gana Atlético Grau (8,70)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,36), empate (5,00), gana Atlético Grau (8,50).
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