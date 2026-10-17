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Deportes

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la jornada 12 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y Atlético Grau se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan en Matute. Foto: composición LR/ChatGPT
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan en Matute. Foto: composición LR/ChatGPT
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Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO juegan HOY sábado 17 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfazo de visita por 2-1 ante Cusco FC, los íntimos recibirán a Atlético Grau en Matute con el objetivo de alcanzar el primer lugar de la tabla. En cuanto a los albos, igualaron de local sin goles ante Los Chankas y de vencer al conjunto blanquiazul, se podrían meter nuevamente en la pelea por el torneo.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs Atlético Grau

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau se disputará este sábado 17 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 18/10)

Canal para ver Alianza Lima vs Atlético Grau

El partido entre Alianza Lima y Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs Atlético Grau

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gentile, Pavez, Gaibor, Vélez; Castillo y Girotti.
  • Atlético Grau: Álvarez; C. Vásquez, R. Tapia, I. Tapia, Alfaro; Oncoy, Guarderas; de la Cruz, A. Vásquez, Lavandeira y Fernández.

Pronóstico de Alianza Lima vs Atlético Grau

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Atlético Grau.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,34), empate (4,65), gana Atlético Grau (8,40)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,50), gana Atlético Grau (9,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (8,55)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,70), gana Atlético Grau (8,70)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,36), empate (5,00), gana Atlético Grau (8,50).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Cusco 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Juan Pablo 1-1 Alianza Lima | 6.09.26
  • Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | 29.08.26

Últimos partidos de Atlético Grau

  • Atlético Grau 0-0 Los Chankas | 8.10.26
  • Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau | 19.09.26
  • Atlético Grau 3-1 Alianza Atlético | 13.09.26
  • Deportivo Garcilaso 4-2 Atlético Grau | 6.09.26
  • Atlético Grau 1-0 Melgar | 1.09.26

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