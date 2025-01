Luego de una serie de rumores, Fabián Bustos continuará como técnico de Universitario el 2025, temporada clave para el club, pues podría ser el año en que el club consiguiera el tricampeonato de la Liga 1, logro que ya obtuvo a inicios del nuevo milenio. No obstante, el fixture de los ‘cremas’ augura un año difícil ante las diversas salidas que tendrá el equipo a provincia, sobre todo a la altura, lugar que no le ha sido muy favorable en los últimos años pese a los títulos obtenidos.

Frente a esa situación, Bustos tiene en mente realizar diversos cambios en el equipo con el objetivo de mantener como visitante la regularidad que demostró en casa, donde quedó invicto en el 2024. Una de las principales variantes que se podrían llevar a cabo en Universitario tiene que ver con el sistema, que cambiaría el clásico 1-3-5-2 que instauró Jorge Fossati en 2023.

Fabián Bustos podría cambiar sistema táctico de Universitario en 2025

En entrevista para Ovación, Fabián Bustos se refirió a sus objetivos con Universitario para el 2025 y señaló la importancia de ser inteligentes en el aspecto táctico y la efectividad que se debe tener en la altura. “En lo táctico tenemos que seguir siendo inteligentes, tenemos el déficit de resultado en altura porque en funcionamiento lo hemos hecho bien, para ganar en la altura hay que tener mucha efectividad”, inició el técnico argentino.

“Otro tema es el cambio de sistema, que no lo usamos porque el equipo no necesitó cambiar de sistema porque el equipo fluyó, se sienten cómodos, entonces no hizo falta, pero sí tenemos que tenerlo preparado por las dudas. Se trata de ser un poquito más de lo que fuimos, que ya es difícil porque el 2024 fue un año bárbaro de los jugadores”, añadió.

Asimismo, Bustos sostuvo que su sueño más grande es poder ganar el tricampeonato al frente de Universitario. “Ojalá que sea mejorada, la vara quedó muy alta por lo hecho por Jorge (Fossati) en el 23 y lo que hicieron los chicos en el 24. Nuestra gente nos pide el tricampeonato y tras ver la película sueño con eso. Ese es mi sueño hoy, mi objetivo principal”, precisó.

Fabián Bustos aclara si estuvo cerca de dejar Universitario para ir a Belgrano

A finales del 2024, diversas informaciones señalaban que Fabián Bustos dejaría Universitario para convertirse en nuevo entrenador de Belgrano; sin embargo, el estratega señaló que, pese al interés de otros equipos, siempre estuvo enfocado en la ‘U’. Según el exentrenador de Barcelona de Ecuador, el agradecimiento que tiene por la institución ‘crema’ fue fundamental en su decisión de quedarse en el Perú.

“Es difícil hablar de estos temas porque ya hay una persona trabajando. Fue algo muy fuerte, muy bueno, pero ya está, llegará su momento cuando tenga que ser, yo estaba enfocado. Es gratificante para nosotros ese reconocimiento de otras instituciones importantes que nos llamaron”, indicó el entrenador de 55 años.

“Nunca tuvimos dudas de que estábamos muy bien, nos han tratado muy bien y estábamos enfocados en el proyecto nuestro. No me gusta vender humo, no me gusta andar promocionándome, pero no fueron menos de 5-6 posibilidades buenas, pero estábamos con el compromiso acá. Agradecemos a todo el mundo”, aseveró.