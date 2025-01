El futuro de Bryan Reyna en Universitario de Deportes genera expectativa entre los hinchas. Fabián Bustos, entrenador del equipo crema, ha hecho declaraciones sorprendentes sobre la posibilidad de que el futbolista de Belgrano se sume a la plantilla para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025.

En la previa del partido entre Universitario y Junior de Barranquilla, Bustos abordó la situación de Reyna, quien tiene contrato con Belgrano hasta 2026. A pesar de que el jugador no ocupa plaza de extranjero, el DT dejó claro que por el momento no se puede confirmar su llegada.

Fabián Bustos y su análisis sobre Bryan Reyna

Las palabras de Bustos han dejado a los seguidores de Universitario con muchas preguntas. ¿Podría Bryan Reyna ser el refuerzo que el equipo necesita para afrontar los desafíos de la próxima temporada?

Durante una entrevista con Ovación, Fabián Bustos fue consultado sobre la posibilidad de que Bryan Reyna se incorpore al equipo. El entrenador reconoció que, aunque el jugador peruano no ocupa plaza de extranjero, actualmente solo puede hablar de los futbolistas que ya forman parte de su plantel.

"La verdad es que encaja y no ocupa plaza, pero no es zurdo, sin embargo, sí tiene ese regate y uno contra uno. Obviamente que lo conozco muy bien, pero no está acá", declaró.

Las cualidades de Bryan Reyna

Bustos destacó las habilidades de Reyna, enfatizando su capacidad de regate y desequilibrio en el ataque. Estas declaraciones resaltan el potencial del jugador, quien podría ser una gran adición al equipo si se concreta su fichaje.

El enfoque de Universitario en el mercado de fichajes

En los últimos entrenamientos de pretemporada, Bustos también mencionó que el área deportiva de Universitario está enfocada en cerrar el plantel con un último refuerzo extranjero. “Si llega alguien más, va a ser el sexto cupo extranjero nada más. Lo demás estamos muy conformes, muy contentos con lo que hizo el club y con la llegada de jugadores, con la predisposición de ellos”, declaró. Esto sugiere que, aunque Reyna es un jugador interesante, el club tiene otras prioridades en su búsqueda de refuerzos.

Expectativas para la temporada 2025

Con la temporada 2025 a la vuelta de la esquina, los hinchas de Universitario esperan ansiosos la confirmación de nuevos fichajes. La posibilidad de que Bryan Reyna se una al equipo es solo una de las muchas especulaciones que rodean al club en este periodo de transferencias. La afición confía en que la dirección técnica y administrativa del club tome las mejores decisiones para fortalecer la plantilla y competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores.