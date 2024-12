El entrenador uruguayo Jorge Fossati se encuentra en el centro de la opinión pública tras conocerse su salida de la selección peruana. Tras los últimos directorios realizados, la Federación Peruana de Fútbol ha decidido no continuar con sus servicios, lo que ha generado un ambiente tenso dentro de la institución. Los cambios dentro de la FPF comenzaron hace unas semanas tras el despido de Juan Carlos Oblitas de la Dirección General y todo apunta que habrán más salidas.

Luego de conocerse ello, el comunicador Horacio Zimmermann, en la última edición del programa de YouTube 'Doble Punta', contó que la Federación se comunicó por llamada con Jorge Fossati, quien se encuentra de vacaciones en Uruguay. La secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, fue la encargada de entablar contacto con el extécnico de Universitario, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la forma en que se está manejando la situación.

La FPF y su llamada a Jorge Fossati tras conocerse salida de Perú

"No sería raro que hoy (ayer) se haya filtrado la noticia de que la Federación ha tomado la decisión de no continuar con Jorge Fossati. ¿Por qué concluyo en esta percepción? ¿No será que lo quieren cansar a Fossati para que tire la toalla, renuncie al cargo y eso implica que la FPF no tenga que pagar su cláusula que firmó Lozano y Sabrina Martín?", comenzó diciendo Zimmermann.

El comunicador contó que tras ser llamado, Jorge Fossati solicitó que cualquier comunicación relacionada con su situación se manejara a través de su agente, Pablo Betancourt.

"Se informó que se estableció una comunicación entre alguien de la FPF, esa persona fue Sabrina Martin, con Jorge Fossati para hacerle saber directa o indirectamente lo que había decidido Agustín Lozano. Sabrina Martin llamó a Jorge Fossati, no le comunicó nada. Fossati le dijo a Sabrina Martin que cualquier cosa que le tenga que decir, desde la parte administrativa a conversar, hable con su representante", dijo el periodista Horacio Zimmerman en su programa de YouTube.

Zimmermann señaló que la FPF debería haber abordado directamente los términos legales de su contrato en lugar de hacer una comunicación indirecta.

"Si la FPF hubiese tomado la decisión de despedir a Jorge Fossati, le tiene que comunicar directamente para hacer uso de su cláusula de rescindir el contrato. No lo tiene que llamarlo a él o a su representante para decir que ‘hemos decidido que no va a continuar’, tiene que pagarle", precisó.

La situación actual de la selección peruana

La selección peruana atraviesa un momento crítico en las Eliminatorias 2026, tras caer al último lugar de la tabla con solo 7 puntos de 36 posibles. La última derrota ante Argentina en La Bombonera ha dejado a la Bicolor con pocas posibilidades de clasificar al Mundial a falta de 6 partidos para culminar esta fase clasificatoria.