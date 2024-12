Hace algunas semanas, Ángel Comizzo se refirió a un posible arribo a la selección peruana. El exentrenador de Universitario aseguró que le encantaría dirigir en algún momento a la Bicolor, pero fue claro en señalar que lo primero que le diría a los hinchas es que no irán al Mundial en un futuro cercano. Estas declaraciones generaron cierto rebote, pues se dieron en un contexto de crisis en la que Jorge Fossati no encontraba los resultados en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Ahora, el entrenador de Atlético Grau trató de explicar esas declaraciones y negó que se haya estado postulando para dirigir la Bicolor. Al contrario, precisó que solo mostró un deseo que tiene para su carrera como técnico. Estas palabras las dio en su llegada a Lima para dar inicio a la pretemporada 2025 con el equipo de Piura y fueron recogidas por Radio Ovación.

¿Qué dijo Ángel Comizzo sobre llegar a la selección peruana?

"Yo hice una entrevista hace mucho tiempo, aún antes de que pasara todo lo que pasó con respecto a los resultados de la selección. Yo simplemente manifesté un deseo en base a tantos años recorridos en el fútbol peruano, en base a tanto conocimiento del fútbol peruano. Pero fue un deseo y muchos lo interpretaron como que yo me estaba postulando", declaró.

Además, el técnico argentino de 62 años elogió a Jorge Fossati y aseguró que es un entrenador con mucha experiencia y prestigio, pese a que actualmente atraviesa un momento complicado con Perú en las clasificatorias.

"Yo no me estaba postulando a nada, simplemente es un deseo y yo lo dije mucho antes de. De todas maneras, hoy hay un entrenador que está trabajando al cual hay que respetar. Es un tipo con muchos pergaminos, es un hombre que tiene un prestigio enorme y por lo tanto no hay nada que opinar. Por ahora no hay nada que opinar ni nada que decir", añadió.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ángel Comizzo con Atlético Grau?

El estratega de 62 años arribó al elenco albo en agosto del 2023. Desde ese momento, ha renovado en tres ocasiones. Primero, hasta finales de ese año. Luego, por todo el 2024 y ahora hasta finales del 2025. En la última temporada, Atlético Grau clasificó a la Copa Sudamericana 2025.

¿Qué equipos ha dirigido Ángel Comizzo?