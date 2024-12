El futuro de Fabián Bustos podría dar un giro de 180 grados en los próximos días. Luego de sacar campeón a Universitario en el año de su centenario y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, el entrenador argentino empezó a sonar como posible candidato para dirigir a Belgrano de Córdoba, que hace unas semanas destituyó a su exestratega Juan Cruz por malos resultados y que actualmente tiene al peruano Bryan Reyna en su plantilla.

Desde Argentina señalaron que hubo un acercamiento entre ambas partes para conocer la situación del DT con la institución crema y si es factible su salida. Dentro de ese análisis, el abogado Marcelo Bee Sellares informó en su cuenta de 'X' que este fin de semana se definirá el futuro de Fabián Bustos, además de revelar que este tiene una "cláusula de indemnización ante una ruptura anticipada del contrato", por lo que podría recibir un porcentaje si es que termina su relación con Universitario de Deportes y decide dirigir en Argentina.

Complementando esta información, el periodista Horacio Zimmermann reveló en su programa de YouTube 'Doble Punta' que el entorno del profesor Fabián Bustos le ha pedido que deje el país y acepte la oferta de Belgrano, debido a que sienten que harán de todo para que no logre el tricampeonato la próxima temporada.

"Antes de que se conozca la oferta de Belgrano a Fabián Bustos, una persona muy cercana a él, de su entorno, le dijo: ‘¿Estás seguro de que te vas a quedar en la ‘U’? Mira te puedes ir, ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas a buscar una mejor liga? Habiendo dejado a la ‘U’ arriba, tu nombre ya está en la historia del club, lo sacaste campeón en el año de su centenario, así como te puedes ir bien arriba, te puedes ir bien abajo en el 2025, el formato va a cambiar, puede que no ganes, van a hacer todo para que la ‘U’ no sea tricampeón", detalló el comunicador.

Fabián Bustos se refirió a la chance de dirigir fuera del Perú

En una reciente charla con TC Televisión, el técnico de 55 años compartió sus pensamientos sobre su carrera y su conexión con Ecuador. Si bien recibió ofertas, Bustos reafirmó su compromiso con Universitario, en el cual ha logrado un notable desempeño al convertirse en bicampeón en su primer año al mando del club con el 100% de efectividad de local.

"Vuelvo en diciembre (a Ecuador) porque parte de las fiestas la paso en Manta, donde resido con mi familia, con mis hijas y mis amigos. Siempre estoy ligado a Ecuador. Es el lugar que he elegido para cuando sea mucho más grande. En algún momento se dará, hoy tengo contrato con la institución (Universitario) y obviamente hubo posibilidades de otros mercados importantes, pero hoy estamos tranquilo, estamos bien", expresó el entrenador merengue.