Uno de los DT más controversiales del fútbol peruano es Ángel David Comizzo. Si bien muchos en Universitario le recuerdan con cariño por el título nacional en 2013, otros no tienen una grata opinión de él por su polémica salida en 2014 al Morelia de la Liga MX. Sin embargo, muchos coinciden que su trabajo como entrenador es buena, una muestra de ello es que logró clasificar a Atlético Grau a la Copa Sudamericana 2025 con un austero plantel.

En la actualidad, la selección peruana atraviesa un panorama amargo en las Eliminatorias al Mundial 2026, ya que se halla en el sótano de la tabla de posiciones con 7 puntos. Ante ello, muchos dudan de la continuidad de Jorge Fossati al mando de la Bicolor. En ese contexto, Comizzo expresó su deseo de asumir la dirección técnica de la Bicolor, pero lanzó una severa advertencia a los hinchas incaicos.

Ángel Comizzo desea ser DT de la selección peruana

En diálogo con el programa 'Entre ceja y ceja', el estratega de los albos manifestó que le agrada la idea de dirigir a la Blanquirroja; no obstante, no quiere vender falsas ilusiones a la afición nacional y mencionó que para salir del pozo es posible que no se asista a las siguientes citas mundialistas.

"Me encantaría dirigir a la selección peruana, pero con una condición: que se le diga a la gente que por uno o dos Mundiales no vamos a ir porque no hay otra manera de salir de este pozo", apuntó.

Asimismo, enfatizó que la selección boliviana está mejor que nosotros hoy y que el exitoso camino a Rusia 2018 fue una 'isla' entre tanta precariedad.

"Hoy Bolivia está por encima de nosotros. Lo de Rusia 2018 fue una isla, que no se aprovechó, estamos inmersos en un problema gravísimo en Perú porque yo me siento parte de. (...) Creo en el potencial del jugador peruano, pero hay que trabajar mucho", añadió el 'Indio'.

Ángel Comizzo clasificó a Atlético Grau a la Copa Sudamericana 2025. Foto: difusión

Ángel Comizzo trabajaría con jóvenes para potenciar a la selección peruana

Una de las características del DT argentino es que le gusta dar oportunidades a los juveniles en sus equipos. Con Universitario en 2013, por ejemplo, consiguió el título con un plantel plagado de juventud. Por ello, aplicaría la misma fórmula en la Bicolor.

"Uno de mis sueños es dirigir a la selección peruana, que me den la posibilidad, hay que hacer un programa ordenado y trabajar con jóvenes de potencial enorme, pero que está siendo desperdiciado", aseveró.

¿Qué equipos ha dirigido Ángel Comizzo?

Ángel Comizzo vino al fútbol peruano en el 2013 para dirigir a Universitario, con el cual salió campeón nacional ese mismo año.