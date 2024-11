Luego de obtener el bicampeonato en el año de su centenario, Universitario de Deportes piensa en lo que será la próxima temporada y su participación en la Copa Libertadores. Uno de los temas que más interés genera entre sus aficionados es la conformación del plantel y quiénes serán los jugadores extranjeros que se mantendrán en la institución.

En medio de este panorama, el carrilero Segundo Portocarrero se manifestó sobre su futuro en tienda merengue. El pase del veloz futbolista pertenece al Barcelona SC de Guayaquil.

¿Segundo Portocarrero seguirá en Universitario?

El defensor ecuatoriano indicó se mostró contento por su desempeño con Universitario de Deportes. Además, señaló que su permanencia depende de la negociación que sostengan los de Ate con el Ídolo.

"Contento porque cuando uno tiene una experiencia afuera y sale campeón, creo que es algo motivante. Casi no se ha hablado mucho del tema (renovación), creo que terminé bien el año con Universitario y creo que eso es algo que deben hablar Barcelona SC y Universitario. Vamos a ver que pasa. Siento que en lo personal tuve un buen año. Sin embargo, siempre se puede mejorar, hay que seguir trabajando y a esperar que se vengan cosas buenas para el próximo año", mencionó para Ecuagol.

Asimismo, indicó que en la 'U' existe predisposición para ampliar su vínculo. "Hice una buena campaña, la hinchada me quiere, el profe me quiere, los dirigentes me quieren. Si se da la oportunidad de seguir en el equipo, bienvenido sea", agregó.

Al ser consultado sobre ofertas de otros clubes, 'Porto' remarcó que ese tema lo maneja su representante. "El sábado celebramos con el equipo. Ahora simplemente voy a disfrutar un poco de los días libres que tengo y creo que otras opciones las maneja mi empresario. La verdad, no suelo tener conversación con él (Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC) y las ofertas las maneja mi empresario", concluyó.

¿Cuál es el valor de Segundo Portocarrero?

El valor de mercado de Segundo Portocarrero, el lateral izquierdo ecuatoriano que juega para Universitario de Deportes, es de 500 mil euros.