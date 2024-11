La selección peruana enfrenta un momento crucial de cara a las Eliminatorias 2026. La expectativa en torno al próximo encuentro con Chile aumenta, pero las críticas hacia el rendimiento de la Bicolor también crecen. En este contexto, el exvolante José Velásquez, conocido como ‘El Patrón’, encendió la polémica con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Para él, el equipo de Jorge Fossati muestra falencias preocupantes y, sin reservas, lo calificó duramente, lo cual generó una ola de reacciones entre hinchas y especialistas.

José Velásquez, un histórico de la selección peruana, no dudó en expresar su desencanto por lo que considera un equipo con bajo rendimiento y falta de carácter en la cancha. Sus palabras, contundentes y directas, ponen en el ojo del huracán a la dirección técnica de Fossati y al desempeño de jugadores clave como Paolo Guerrero.

¿Qué dijo José Velásquez sobre la selección peruana?

Para José Velásquez, la selección peruana actual carece de identidad y liderazgo en el campo de juego. En sus declaraciones, afirmó que el equipo dirigido por Jorge Fossati no está a la altura de las expectativas y dejó claro su frustración con el desempeño mostrado en partidos recientes, ya que, según indicó, no hay chances de la clasificación de Perú al próximo Mundial.

“Yo no creo que vayamos al Mundial. Ese equipo de m***, no hay ningún jugador que marque la diferencia, ninguno. No pasa nada, cualquier equipo nos gana, así honestamente. Bolivia y Venezuela han mejorado y nosotros hemos involucionado. Está clarito”, aseguró el mundialista con Perú en Argentina 78 y España 82.

Por otro lado, Velásquez expresó su tristeza por la posición en la que se encuentra la selección. “Es doloroso ver algo que el equipo de tu país esté en el final de la tabla de posiciones. Nunca hemos estado así porque nosotros hemos sido mejores jugadores de todos los tiempos. No hay ninguno que marque la diferencia. Difícil que gane el partido, honestamente. Si siguen así, de hecho van a perder. Está jod***”, agregó.

José Velásquez arremete contra Paolo Guerrero

Además de sus críticas a la selección peruana, José Velásquez no dudó en señalar a algunos jugadores específicos, y Paolo Guerrero fue uno de los principales destinatarios de sus observaciones. El ‘Depredador’, quien ha sido un referente y líder en la selección peruana durante años, recibió cuestionamientos directos de Velásquez.

“Paolo Guerrero no está para la selección peruana. Si no rinde en un equipo normal, menos ahí. La selección se enfrenta a los mejores equipos y mejores jugadores de cada país”, indicó ‘El Patrón’, quien aseveró que Guerrero no justificó en Alianza Lima su convocatoria al combinado nacional.

José Velásquez fue muy crítico con Paolo Guerrero e indicó que no debió ser llamado a la selección. Foto: Andina

¿Qué dijo José Velásquez sobre Jorge Fossati?

Pero, pese a las duras palabras contra la selección peruana y algunos de los convocados, ‘El Patrón’ Velásquez defendió a Jorge Fossati de las críticas. El exrepresentante nacional señaló que el trabajo del uruguayo es complicado, ya que tiene que trabajar con poco ante la escasez de jugadores que tiene a disposición. “Los entrenadores no juegan, mientras no tengan buenos jugadores, el entrenador no va a poder hacer nada. Va a poner a los mismos once que igualmente siguen poniendo”, puntualizó.