¿Cuándo juegan Arsenal vs. Bodo/Glimt EN VIVO vía ESPN 2 por la Europa League 2022-23?

Arsenal vs. Bodo/Glimt EN VIVO se enfrentan en el Estadio Aspmyra (Noruega) este jueves 13 de octubre, desde las 11.45 a. m. (hora peruana), por la fecha 4 del Grupo A en la Europa League 2022-23. El cotejo irá por la señal de ESPN 2 y Star Plus (streaming), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, relato minuto a minuto y videos de goles e incidencias.

Arsenal vs. Bodo/Glimt: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Bodo/Glimt ¿Cuándo juegan? Jueves 13 de octubre ¿A qué hora? 11.45 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Aspmyra ¿En qué canal? ESPN 2

El cuadro gunner, líder de la tabla de posiciones en la liga inglesa, buscará replicar en la Liga de Europa el buen presente que muestra a nivel doméstico cuando visite Noruega por la jornada 4 de la fase de grupos. Un triunfo lo mantendría en el primer lugar y con muy buenas chances de quedarse con la clasificación a los octavos de final.

En la jornada previa, el equipo dirigido por Mikel Arteta no tuvo problemas para golear por 3-0 al modesto Bodo. Eddie Nketiah, Rob Holding y Fabio Vieira marcaron los tantos de la victoria.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Bodo/Glimt?

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Bodo/Glimt?

Bolivia: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver ESPN 2 por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Arsenal vs. Bodo/Glimt por ESPN 2, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por esta cadena deportiva.

¿Qué es ESPN 2?

El canal ESPN 2 forma parte de la cadena internacional ESPN (de propiedad de Disney), la cual está enfocada en transmisiones de la actividad deportiva a nivel mundial. Tiene su centro de operaciones en Estados Unidos y Latinoamérica.