Sudamericano Sub 17: entradas para la segunda fecha tendrá modalidad virtual

El desorden en la repartición de las entradas gratuitas en la primera jornada del Sudamericano Sub 17 opacó la competencia del certamen que se realiza en Perú y diversas denuncias surgieron por el evidente alboroto ocasionado, por lo cual la organización del evento anunció la nueva modalidad de repartición de entradas.

Para evitar el malestar que ocasionaron las interminables colas en las afueras del Estadio San Marcos y la intervención de inescrupulosos sujetos que aprovecharon el evento para ‘hacer su agosto’ vendiendo los boletos ‘gratuitos’, el proceso del reparto será virtual.

Mediante las redes sociales se conoció que la segunda fecha del Sudamericano Sub 17 será menos tedioso, pues los asistentes podrán solicitar sus boletos mediante la página web ‘Joinnus.com’.

Esta modalidad evitará que las entradas sean transferibles, ya que cada usuario podrá adquirir como máximo dos boletos que deben ser estrictamente registrados e impresos para ser presentados –junto con el DNI o carné de extranjería- al ingreso del Estadio San Marcos.

Asimismo, se recalcó que el aforo es limitado con un aproximado de 13 mil personas (sólo occidente y oriente están habilitadas), además que los menores también deben tener un boleto con sus datos inscritos.

Este sábado 23 se jugará la segunda fecha del Sudamericano Sub 17 en el Estadio San Marcos y el primer compromiso será entre Ecuador vs Bolivia a las 5:10 p.m., mientras que Perú vs Venezuela se realizará a las 7:30 p.m.