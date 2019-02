La Candelaria, maratón que une e integra en Arequipa

Arequipa. Desde las ocho de la mañana, las principales calles de Arequipa fueron invadidas por más de 5 mil 200 corredores de todas las edades. La 34 edición de la maratón de la Virgen de la Candelaria se realizó con la participación de atletas de diversas regiones, muchos de ellos lograron los primeros puestos.

Es el caso del cusqueño Fernando Chaparro Chuctaya, quien participó en la carrera de silla de ruedas y se llevó el primer puesto a la ciudad imperial. Chaparro se preparó para la carrera por meses y dos días antes de participar no hizo actividad “para descansar el cuerpo”, dijo.

Esta edición de La Candelaria para Fernando no solo es una carrera, es una oportunidad más para demostrarse a sí mismo que lo puede todo. En conversación con La República, recordó cuando tenía nueve años y sufrió un accidente en un tren en Cusco, por lo que tuvieron que amputarle las dos piernas.

Sus padres ahorraron y lograron comprarle prótesis, con lo que continuó realizando deportes como el fútbol.

Con el tiempo las prótesis comenzaron a desgastarse y su padre le recomendó dejar el fútbol para no malograr lo que le servía para caminar. “Después de eso fue mi peor etapa, entré en depresión porque tomé conciencia de que no podía hacer muchas cosas, eso hasta los 22 años”, recordó.

Cuando Fernando descubrió el básquetbol volvió a confiar en él, hasta ahora no deja de practicar deportes. “Lograr un primer puesto me motiva más a hacer lo que me gusta”, agrega.

La maratón también dejó unión familiar; es el caso de la familia Carlos, quien participó con 80 de sus integrantes. El más pequeño tiene semanas de nacido y la mayor es mamá Vicentina con 65 años. Llamaron a su grupo “El clan Carlos” en honor al patriarca Dámaso Carlos, quien falleció hace cuatro años, un año después que toda la familia participara por primera vez en la maratón. Ellos se inscribieron en la categoría familiar.

Pese a las dificultades de los más pequeños de la familia y los adultos mayores, llegaron en primer puesto. “Es en honor al patriarca, por él corremos y lo seguiremos haciendo”, dijeron a este medio.