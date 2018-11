Carrillo apunta alto en la Copa América

Clasificar a un mundial después de 36 años ha hecho que nada parezca imposible para la selección peruana. Por eso, André Carrillo ahora sueña con ganar la Copa América 2019 que se disputará en Brasil, poniendo la valla alta en un torneo donde últimamente nos ha ido bien.

“No hemos pensado mucho en la Copa América, pero ganarla es uno de los objetivos que tenemos. Paso a paso nos vamos a ir poniendo metas más altas y es algo que todo el mundo quiere. Ahora vamos a tener un reencuentro lindo con la hinchada, pues siempre nos apoyaron en los momentos buenos y malos. Siempre hemos tenido muchos espectadores y hemos sentido el cariño de la gente cada vez que hemos jugado aquí”, ha dicho la ‘Culebra’ sobre los amistosos que tendrá la blanquirroja ante Ecuador en Lima mañana y el próximo martes ante Costa Rica en Arequipa.

Por otro lado, el habilidoso extremo que milita en el Al Hilal de Arabia Saudita señaló que entre los convocados hay jugadores que pueden tomar el lugar de Christian Cueva, que no fue llamado por Ricardo Gareca. “Es claro que Cueva es un jugador importante para la selección, pero no creo que se sienta su ausencia porque hay jugadores de alto nivel que lo pueden reemplazar sin ningún problema. Sin embargo, está claro que es un futbolista importante para nosotros. Ya estuve en momentos que no he sido convocado y es normal, uno no lo tiene que tomar a mal. Si uno no pregunta cuando es convocado, tampoco tiene que hacerlo cuando no lo es”, indicó.

Carrillo no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca cuando no tuvo continuidad por no querer renovar por el Sporting de Lisboa, que decidió ‘congelarlo’ hasta el final de la temporada. Luego fichó por el Benfica, que lo prestó al Watford y esta temporada al Al Hilal de Arabia Saudita. La ‘Culebra’ es vital en el esquema de Gareca y ahora sueña con llegar a la gloria con la selección peruana. ❧