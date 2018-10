Uruguay vs Japón EN VIVO: en amistoso internacional fecha FIFA

Uruguay vs Japón se miden este martes 16 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el Estadio Saitama a partir de las 5:35 a.m. - hora peruana en partido de exhibición fecha FIFA 2018. El partido lo podrás ver vía VTV; asimismo, seguir todas las incidencias minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Uruguay vs Japón: en busca de la victoria

Uruguay enfrentará a su similar de Japón en su segundo partido amistoso de una doble fecha FIFA, con la ilusión de volver a la victoria, tras caer 2-1 el pasado viernes con poco juego frente a Corea del Sur.

El inicio de un nuevo ciclo del director técnico, Óscar Tabárez, de 71 años, al frente de la 'celeste' en la ciudad de Seúl, mostró a un elenco uruguayo poco creativo, falto de ideas en la distribución del balón y con su dupla atacante, Edinson Cavani-Cristian Stuani apagada.

El veterano estratega, record Guinness por número de partidos al frente de una selección nacional (186) y número de mundiales dirigidos (4), buscaría otras combinaciones de mitad de cancha para adelante; es posible el ingreso del veloz, Giorgian de Arrascaeta, para mejorar la distribución de pelotas en ataque.

Por otra parte, la ausencia de Luis Suárez, que no integra la delegación para los juegos en Asia porque espera a su tercer hijo en estas jornadas; Tabárez no esconde que aprovecha estos encuentros para buscar un equipo muy competitivo con nombres nuevos.

"Se trata de una etapa de andar buscando resultados, defendiendo una imagen, pero ver al mismo tiempo la posibilidad de incorporar nuevos futbolistas", atinó en la previa Óscar Washington Tabárez en rueda de prensa.

La Selección de Uruguay toma estos amistosos como preparación para la Copa América Brasil 2019 y para el inicio del clasificatorio sudamericano rumbo a Qatar 2022.

🎥 ⚽️⚽️⚽️ Goles del fútbol informal celeste en la previa al amistoso con Japón. pic.twitter.com/IKVlMyrCVG — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2018

🎥 @Uruguay entrenó por última vez previo al amistoso de mañana ante Japón. pic.twitter.com/MUZcU4uPOs — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2018

🎥🗣️ Previo al encuentro de mañana, el capitán celeste, @diegogodin, en entrevista para la Federación Japonesa de Fútbol, se refirió a la actuación de @Uruguay en el mundial de Rusia, al futuro celeste y a las fortalezas de la selección japonesa y de sus futbolistas. pic.twitter.com/BGGiSGQgV0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 15, 2018

Este me parece un gran equipo para afrontar a Uruguay mañana. Vía @weeklysd #JPN🇯🇵 #Daihyo pic.twitter.com/0HgdRqMZkg — Selección Japonesa ホルヘ (@SeleccionJapon) October 15, 2018

Horarios para ver el Uruguay vs Japón EN VIVO ONLINE por fecha FIFA

México | 5:35 a.m.

Perú | 5:35 a.m.

Uruguay| 7:35 a.m.

Colombia | 5:35 a.m.

Argentina | 7:35 a.m.

Nueva York (USA) | 6:35 a.m.

California (USA) | 3:35 a.m.

España| 12:35 p.m.

Canal para ver el Uruguay vs Japón EN VIVO ONLINE por fecha FIFA

VTV de Uruguay

