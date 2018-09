Se conocieron detalles la supuesta violación sexual de Cristiano Ronaldo

El caso de una presunta violación sexual cometida por Cristiano Ronaldo remeció a inicios del año pasado el mundo entero. El ataque habría sido llevado a cabo en las Las Vegas, Estados Unidos, la noche del 12 de junio del 2009, dos días después de que el astro portugués concretará su fichaje al Real Madrid desde el Manchester United.

Según el medio alemán 'Der Spiegel', Cristiano Ronaldo le habría pagado 375 mil dólares a la estadounidense Kathryn Mayorga, nombre de la presunta vícitima, aunque ahora los abogados de la mujer cuestionan este acuerdo y anuncian que realizarán una acusación civil contra la ctual estrella de la Juventus de Italia.

En este probable acuerdo, que publicó ‘Der Spiegel’, Cristiano Ronaldo aparecería bajo el seudónimo de 'Topher', aunque en la firma se lee el nombre del crack del fútbol mundial. Es por ello que el medio alemán asegura que "no hay razón para dudar de la autenticidad del documento". A estas “pruebas”, se suman las declaraciones vertidas reciente por la mujer, en las que se reafirma en su acusación.

Esta sería la prueba que consiguió 'Der Spiegel'

Kathryn Mayorga, quien ahora tiene 34 años, habló para el citado medio en el que aseguró que el futbolista la conoció en una fiesta y luego la invitó a unirse a una fiesta más privada en un lujoso ático que el portugués alquiló. Según el relato de la implicada, Cristiano Ronaldo le ofreció una ropa de baño para unirse a un jacuzzi, pero ahí empezaron los problemas.

La versión de la mujer indica que se empezaron a besar, pero el portugués luego busco más, algo con lo que ella no estaba de acuerdo. "Te dije no, no y no, te grité, te rogué que parases. Nunca antes había tenido tanto miedo", se lee en parte de la carta que Mayorga le habría escrito a Cristiano Ronaldo un año después de lo ocurrido.

Así informan sobre el suceso.

Luego del presunto delito contra su libertad sexual, Kathryn Mayorga cuenta que Cristiano Ronaldo le habría dicho: “Soy 99% un buen tipo, no sé qué hay con el otro 1%".Posteriormente llegaría supuesto acuerdo económico que hoy los abogados de la mujer cuestionan.

“Saltaste encima de mí por detrás con un rosario blanco colgando del cuello, ¿qué pensaría Dios de aquello? ¿qué pensaría Dios de ti?" se lee en el texto dirigido por la muje a Cristiano Ronaldo, que más adelante dice: "No me importa tu dinero. Sólo quería justicia. Pero (en este acuerdo) no la hay".

Cristiano Ronaldo aseguró que es inocente.

Y aunque Cristiano Ronaldo siempre ha negado las acusaciones y asegura que el sexo fue consensuado, la nueva demanda de los abogados de Kathryn Mayorga se basan en la declaración del propio portugués en la que aseguraba que "ella dijo que no y se detuvo varias veces".